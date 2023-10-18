Є дві умови: як українцям розраховують розмір пенсії за віком

В Україні розмір пенсії залежить від страхового стажу та заробітної плати людини. У Пенсійному фонді розповіли, за якою формулою розраховують нарахування пенсій за віком українцям.

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Навіть під час війни держава продовжує призначати і виплачувати пенсії тим українцям, у яких для цього є всі законні підстави. Тим часом у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області розповіли, як розраховується пенсія за віком.

Так, розмір пенсії в солідарній системі залежить від страхового стажу громадянина, заробітку (доходу), що був отриманий упродовж трудової діяльності та з якого було сплачено внески. Також виплати залежать від року звернення за призначенням пенсії.

Тим часом у статті 27 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" є формула, згідно з якою розраховується розмір пенсії за віком: П = 3п х Кс, де:

П — розмір пенсії (у гривнях);

— розмір пенсії (у гривнях); 3п — зарплата/дохід застрахованого громадянина, з якого обчислюється пенсія (у гривнях);

— зарплата/дохід застрахованого громадянина, з якого обчислюється пенсія (у гривнях); Кс — коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи.

Зарплата враховується за весь період страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року. Якщо пенсіонер захоче, то для обчислення пенсії та під час підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами також можуть врахувати зарплату за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу поспіль до 30 червня 2000 року, незалежно від перерв.

Тривалість страхового стажу та величина заробітної плати вираховується через коефіцієнт страхового стажу та заробітку. Робиться це на основі формули: Kc = (См×Вс)/(100% × 12), де:

Кс — коефіцієнт страхового стажу;

— коефіцієнт страхового стажу; См — сума місяців страхового стажу;

— сума місяців страхового стажу; Вс — величина оцінки одного року страхового стажу (у відсотках), що дорівнює 1 відсотку.

Водночас у держструктурі зазначили, що кожному пенсіонерові надають можливість обрати найвигідніший варіант заробітку, за яким йому розраховуватимуть пенсію.

Де оформляти пенсію?

Це можна робити як особисто, тобто самостійно прийти до органу ПФУ, так і онлайн. Документи можна подати:

до будь-якого сервісного центру органів Пенсійного фонду України незалежно від місця проживання, реєстрації або перебування;

на інтернет-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Які документи подавати на оформлення пенсійних виплат

У громадянина під рукою мають бути такі документи:

паспорт;

ідентифікаційний код;

документи про страховий стаж (трудова книжка, диплом про навчання на денній формі, військовий квиток тощо);

довідка про заробітну плату за 60 місяців поспіль по 30.06.2000 (за бажанням);

реквізити банківського рахунку (якщо обрано спосіб виплати через банк);

фотографію для пенсійного посвідчення (2,5х3).

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 14 вересня пояснив, чого чекати від пенсійних випав і зарплат у 2024 році. Також Фокус писав, що виплату пенсії можуть призупинити, якщо громадянин України не користується своїм банківським рахунком протягом більш ніж 6 місяців.