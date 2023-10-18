Есть два условия: как украинцам рассчитывают размер пенсии по возрасту

В Украине размер пенсии зависит от страхового стажа и заработной платы человека. В Пенсионном фонде рассказали, по какой формуле рассчитывают начисление пенсий по возрасту украинцам.

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Даже во время войны государство продолжает назначать и выплачивать пенсии тем украинцам, у которых для этого есть все законные основания. Тем временем в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области рассказали, как рассчитывается пенсия по возрасту.

Так, размер пенсии в солидарной системе зависит от страхового стажа гражданина, заработка (дохода), который был получен в течение трудовой деятельности и с которого были уплачены взносы. Также выплаты зависят от года обращения за назначением пенсии.

Между тем, в статье 27 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" есть формула, согласно которой рассчитывается размер пенсии по возрасту: П = 3п х Кс, где:

П – размер пенсии (в гривнах);

– размер пенсии (в гривнах); 3п — зарплата/доход застрахованного гражданина, с которого исчисляется пенсия (в гривнах);

— зарплата/доход застрахованного гражданина, с которого исчисляется пенсия (в гривнах); Кс – коэффициент страхового стажа застрахованного лица.

Зарплата учитывается за весь период страхового стажа, начиная с 1 июля 2000 года. Если пенсионер захочет, то для исчисления пенсии и во время подтверждения справки о заработной плате первичными документами также могут учесть зарплату за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд до 30 июня 2000 года, независимо от перерывов.

Продолжительность страхового стажа и величина заработной платы высчитывается через коэффициент страхового стажа и заработка. Делается это на основе формулы: Kc = (См×Вс)/(100% × 12), где:

Кс – коэффициент страхового стажа;

– коэффициент страхового стажа; См – сумма месяцев страхового стажа;

– сумма месяцев страхового стажа; Вс – величина оценки одного года страхового стажа (в процентах), равная 1 проценту.

При этом в госструктуре отметили, что каждому пенсионеру предоставляется возможность выбрать наиболее выгодный вариант заработка, по которому ему будут рассчитывать пенсию.

Где оформлять пенсию?

Это можно делать как лично, то есть самостоятельно прийти в орган ПФУ, так и онлайн. Документы можно подать:

в любой сервисный центр органов Пенсионного фонда Украины независимо от места жительства, регистрации или пребывания;

на интернет портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Какие документы подавать на оформление пенсионных выплат

У гражданина под рукой должны быть следующие документы:

паспорт;

идентификационный код;

документы о страховом стаже (трудовая книжка, диплом об обучении на дневной форме, военный билет и др.);

справка о заработной плате за 60 месяцев подряд по 30.06.2000 (по желанию);

реквизиты банковского счета (если выбран способ выплаты через банк);

фотографию для пенсионного удостоверения (2,5х3).

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 14 сентября объяснил, чего ждать от пенсионных выпал и зарплат в 2024 году. Также Фокус писал, что выплату пенсии могут приостановить, если гражданин Украины не пользуется своим банковским счетом в течение более, чем 6 месяцев.