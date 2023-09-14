Индексация пенсий и зарплаты: Зеленский рассказал, что изменится в 2024 году

По словам главы государства, индексация пенсионных выплат может произойти уже весной 2024 года, как и предусмотрено законодательством. Рост минимальной зарплаты также ожидается в первом полугодии.

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Индексация пенсионных выплат и пересмотр размера минимальной зарплаты в 2024 году должны состояться. Правительство работает над соответствующими планами. Об этом 13 сентября сказал президент Владимир Зеленский.

Основу для повышения готовит Кабмин Украины во главе с Денисом Шмыгалем. С ним и министром финансов Сергеем Марченко Зеленский накануне провел совещание по поводу государственного бюджета на следующий год.

"Обозначил основные параметры – то, что должно быть приоритетами в бюджете государства", – сказал он.

По словам президента, согласно плану, индексация пенсий может произойти уже в марте 2024 года, как и предусмотрено законом. Кроме того, в первом полугодии в Украине может вырасти минимальная зарплата.

"Я поручил премьер-министру подготовить основу для того, чтобы в первом полугодии следующего года повысить минимальную зарплату. И, конечно, будет существенная индексация пенсий — планируем на март, как это и предусмотрено законом", — подчеркнул глава государства.

Как изменится минимальная зарплата

В Министерстве финансов рассчитывают, что в январе минимальная зарплата вырастет с 6,7 тысячи до 7,1 тысяч гривен, а в июле — до 8 тысяч. В 2025 году минималка должна вырасти еще на 370 грн гривен, а в 2026 году составит уже 8956 гривен. Кроме того, в Украине пересмотрят прожиточный минимум, от которого зависят алименты, пенсии, субсидии и другие выплаты населению.

Что касается пенсий, то размер выплат, как ожидается, будет увеличиваться до 2026 года. Например:

в 2024 году пенсия увеличится с 2093 до 2361 гривны;

в 2025 году — до 2573 гривен;

в 2026 году — до 2774 гривен.

Тем временем на рынке труда в Украине постепенно увеличивается количество вакансий: в августе работодатели опубликовали 102 748 предложений работы, что на 10% больше по сравнению с июлем.

Наибольший прирост вакансий зафиксирован:

в "сфере обслуживания" — +11% (19 449 вакансий);

"логистика, склад, ВЭД" — +9%, (10 179 вакансий);

"гостинично-ресторанный бизнес, туризм" — +14% (10 861 вакансий).

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Напомним, Глава Минфина Сергей Марченко заявлял, что в 2024 году Украине необходимы 12-14 млрд долларов помощи от США. Это обусловлено расходами из бюджета на ведение войны.

Также на днях стало известно, что многие украинские работодатели готовы повышать зарплаты своим сотрудникам в 2024 году.