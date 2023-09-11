Работодатели согласны: когда украинцам ждать повышения зарплат

Украинские работодатели уже строят планы на 2024 год. Тем временем в Европейской бизнес ассоциации узнали, ждать ли украинцам повышения зарплат в следующем году.

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Повышать зарплату своим сотрудникам собираются около 87% компаний, представленных на рынке труда. Зарабатывать больше украинцы начнут уже в 2024 году, сообщает пресс-служба Европейской бизнес ассоциации (ЕБА).

Отмечается, что согласно проведенному опросу, 46% работодателей раздумывают над тем, чтобы увеличить зарплаты своим сотрудникам на 10%, а 41% — от 10% до 20%.

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Руководство только 1% компаний признались, что собираются сокращать зарплаты. Также 12% работодателей планируют не менять уровень зарплат в следующем году.

"Бизнес постепенно восстанавливается, начинает инвестировать и строить планы. Это значит, что верит в лучшее будущее Украины и нашу победу. В то же время мы видим запрос на реформы, которые уже откровенно перезрели – действенную борьбу с коррупцией, судебную реформу, защиту прав инвесторов. Это наше обязательство на пути в ЕС, это наша ответственность перед прозрачным бизнесом, который сохраняет преданность Украине в самые тяжелые времена", — отметила исполнительный директор ЕВА Анна Деревянко.

Руководство только 1% компаний признались, что собираются сокращать зарплаты Фото: Европейская бизнес ассоциация 12% директоров компаний, вероятно, сократят штат в 2024 году Фото: Европейская бизнес ассоциация

Нанимать на работу новых людей в следующем году планируют два из пяти директоров компаний. Примечательно, что в прошлом году, как отмечают в ЕВА, этот показатель был вдвое меньше. В то же время, около половины компаний, а именно 48% не хотят расширять или сокращать офис, тогда как 12% собираются таки сократить штат.

Что происходит с зарплатами сейчас

В Макроэкономическом и монетарном обзоре Нацбанка за сентябрь 2023 года сказано, что зарплаты граждан в частном секторе растут, но происходит это несистемно и часто повышение оплаты труда не перекрывает инфляцию.

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В то же время в Украине рос спрос на рабочую силу, но в условиях сложностей с поиском квалифицированных работников и ограниченного предложения рабочей силы, работодатели не могли более активно увеличивать номинальные зарплаты.

"Из-за значительной неопределенности ситуация с доходами от оплаты труда остается сложной", — говорится в документе.

Ранее Фокус рассказывал, что происходит с зарплатами во время полномасштабной войны в экспортоориентированном украинском IT-секторе. Также напомним, какой суммы недосчитался украинский бюджет из-за российского энергетического терроризма.