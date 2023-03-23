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Экономика Война и деньги

Будут платить лучше: где и как в Украине уже происходит рост зарплат

работа, зарплата, коллектив, команда
В 2023 году все опрошенные Фокусом работодатели порадуют персонал коррекцией зарплат

Фокус расспросил компании, какова политика крупного бизнеса относительно выплаты вознаграждения персоналу во время российского полномасштабного вторжения. Работникам каких компаний следует ожидать роста доходов, а кому уже увеличили зарплату?

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Стабильные крупные компании в Украине практически не снижали уровень вознаграждений после начала полномасштабного вторжения и планируют повышение зарплат в 2023 году. К таким выводам пришел Фокус, опросив ведущих работодателей из разных секторов экономики в процессе подготовки своего нового обзора "Больше работы, меньше денег. Как и кому светит повышение зарплат в 2023 году".

Начнем с телеком-сектора, которому после начала войны пришлось преодолевать технические проблемы из-за повреждений сетей в ходе боевых действий, оккупации, перебоев с электроэнергией. Несмотря на это работники отрасли чувствуют финансовую стабильность.

Так, в Vodafone Украина Фокусу сообщили, что во время полномасштабного вторжения весь пакет компенсаций и льгот для сотрудников компании сохранили на довоенном уровне, а в 2023 году уже провели коррекцию зарплат.

"Несмотря на экономическую ситуацию, потерю определенной части доходов из-за миграции абонентов и необходимость инвестировать существенные ресурсы в восстановление разрушенной сети, компания нашла ресурсы для повышения зарплаты с учетом стремительной инфляции. Мы уже пересмотрели оклады сотрудников в сторону увеличения и с 1 февраля сотрудники получают новые зарплаты", — рассказали в Vodafone Украина.

связь, мобильные операторы, телеком, работа в телеком Fullscreen
Операторам мобильной связи во время войны приходится работать в сложных условиях
Фото: Getty Images

В компании "Киевстар", несмотря на все бизнес-вызовы, должностные оклады работников после начала полномасштабного вторжения также оставили неизменными. При этом многие сотрудники получили новые карьерные назначения. В компании рассказали, что одним из первоочередных шагов в отношении коллектива в этот период была финансовая поддержка — ускоренная выплата годовой премии за 2021 год, выплата первой части годовой премии за 2022 год в начале второго полугодия, выплаты на релокацию и частичную аренду жилья тем, кто был вынужден покинуть свои дома и т.д.

"Мы повышаем оклады с учетом многих факторов: состояния рынка по оплате труда, уровня инфляции, возможностей утвержденного бюджета. На этот год у нас такие же планы: учесть все факторы и осуществить пересмотр окладов максимального количества работников уже этой весной", — рассказали Фокусу в "Киевстар".

Пищевая промышленность также столкнулась с усложнением работы во время войны из-за повреждений производственных мощностей и отключения электроэнергии, вызванного российским энергетическим терроризмом. Производители пива дополнительно пострадали из-за практического отсутствия сбыта продукции во время действия в Украине в первые месяцы войны "сухого закона". Однако кадровая политика опрошенных компаний не претерпела существенных изменений.

Производители пива были вынуждены временно останавливать производство из-за военных действий и сухого закона Fullscreen
Производители пива были вынуждены временно останавливать производство из-за военных действий и сухого закона

В компании Carlsberg Ukraine сообщают, что зарплату работникам дважды повышали в течение 2022 года. Кроме того, в компании в 2022 году сохранили базовый доход работникам при остановке заводов и на оккупированных территориях, продолжили действие мотивационных программ, обеспечили материальную помощь и выплату среднего заработка мобилизованным работникам. В планах Carlsberg Ukraine на 2023 год дальнейший пересмотр зарплат в соответствии со стандартной политикой компании.

"Мы выплатили годовой бонус сотрудникам на месяц раньше, чем планировалось. Зарплата для сотрудников не была изменена, даже для людей, временно находившихся в простое, она выплачивалась в полном объеме", — продолжает Вероника Куца, руководитель направления HR AB InBev Efes Украина. По словам собеседницы Фокуса в компании провели повышение зарплат сотрудникам в октябре 2022 года за лучшие показатели в работе, а с апреля планируют индексацию зарплат на уровень соответствия показателям рынка.

Напомним, пивоварню AB InBev Efes Украина в Чернигове пришлось остановить 24 февраля 2022 года. В ходе боев предприятие претерпело существенные разрушения. Возобновить полноценную работу и наладить выпуск продукции удалось только в декабре 2023 года.

Интересно, что некоторые работодатели еще в преддверии полномасштабного вторжения имели план действий по защите персонала в случае, если тревожные предупреждения оправдаются.

"Еще до начала войны мы [в компании Данон] начали разрабатывать план поддержки людей и бизнеса, частью которого была финансовая безопасность. Поэтому мы подготовим возможность выплаты зарплаты заранее, и осуществили все необходимые расчеты для досрочной выплаты годового бонуса. Следовательно, с февраля по май мы выплачивали зарплату авансом на несколько недель раньше, и только с мая начали возвращаться к привычным срокам", — рассказала Фокусу Ирина Ситникова, директор по работе с персоналом Данон в Украине.

Зарплаты в компании Данон в 2022 году пересмотрели в два этапа: в марте и июле. При этом процент увеличения зарплат для работников производственных и складских площадок был в два раза выше, чем для сотрудников других подразделений. В марте 2023 года в компании Данон провели очередной пересмотр зарплат и в июле планируют следующий.

Напомним, ранее в интервью Фокусу операционный директор компании "Новая почта" Евгений Тафийчук рассказал, что в компании создали операционный штаб, который отвечал за подготовку к вторжению и заранее позаботились о местах размещения сотрудников на западной Украине.

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Собеседник Фокуса также рассказал, что взаимодействующие с клиентом сотрудники (водители, работники терминалов, логисты, грузчики, операторы отделений, упаковщики) получали стопроцентную официальную зарплату, как до войны, а персоналу в опасных регионах к зарплате насчитали надбавки. При этом с работниками офиса поддержки договорились о временном уменьшении зарплат до возобновления бизнес-показателей компании, которое произошло довольно быстро.

"В январе 2023 года мы повысили нашим сотрудникам фронтлайна зарплаты примерно на 20%. Мы еще не компенсировали 30% инфляции 2022 года, но и дальше будем реагировать на ситуацию на рынке труда", — в частности отметил Евгений Тафийчук.

В финансовом секторе также властвует стабильность. "Мы не уменьшали уровень оплаты, наоборот, реализовали все запланированные повышения зарплат и поддерживали работников дополнительными выплатами. Кроме того, оплачивали вынужденные простои в предусмотренных законодательством нормах, сохраняем выплаты мобилизованным после отмены соответствующей законодательной нормы, — рассказала Фокусу Елена Скиба, директор департамента управления персонала" "Кредобанк". — В связи с военной ситуацией мы не ставили работникам цели и перенесли выплаты премий на январь 2023 года".

Собеседница Фокуса добавила, что в 2023 году в банке увеличили зарплаты, чтобы нивелировать влияние инфляции и удержать ключевых работников, кроме этого возобновили постановку целей, плановых показателей и премирования.

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Отметим, что локальные украинские компании и малый и средний бизнес часто не имеют таких ресурсов и возможностей для поддержки своих работников как крупные работодатели, особенно с международными акционерами. Однако практики ведущих компаний задают на рынке труда ориентир, на который другим предприятиям приходится равняться в конкуренции за персонал. Ведь, как выяснил Фокус в своем новом обзоре, на рынке труда в Украине уже начала расти конкуренция работодателей за работников с большим опытом работы.

Ранее Фокус писал, какова во время полномасштабной войны ситуация и зарплаты в экспортоориентированном украинском IT-секторе.

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