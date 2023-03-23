Будут платить лучше: где и как в Украине уже происходит рост зарплат

Фокус расспросил компании, какова политика крупного бизнеса относительно выплаты вознаграждения персоналу во время российского полномасштабного вторжения. Работникам каких компаний следует ожидать роста доходов, а кому уже увеличили зарплату?

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Стабильные крупные компании в Украине практически не снижали уровень вознаграждений после начала полномасштабного вторжения и планируют повышение зарплат в 2023 году. К таким выводам пришел Фокус, опросив ведущих работодателей из разных секторов экономики в процессе подготовки своего нового обзора "Больше работы, меньше денег. Как и кому светит повышение зарплат в 2023 году".

Начнем с телеком-сектора, которому после начала войны пришлось преодолевать технические проблемы из-за повреждений сетей в ходе боевых действий, оккупации, перебоев с электроэнергией. Несмотря на это работники отрасли чувствуют финансовую стабильность.

Так, в Vodafone Украина Фокусу сообщили, что во время полномасштабного вторжения весь пакет компенсаций и льгот для сотрудников компании сохранили на довоенном уровне, а в 2023 году уже провели коррекцию зарплат.

"Несмотря на экономическую ситуацию, потерю определенной части доходов из-за миграции абонентов и необходимость инвестировать существенные ресурсы в восстановление разрушенной сети, компания нашла ресурсы для повышения зарплаты с учетом стремительной инфляции. Мы уже пересмотрели оклады сотрудников в сторону увеличения и с 1 февраля сотрудники получают новые зарплаты", — рассказали в Vodafone Украина.

Операторам мобильной связи во время войны приходится работать в сложных условиях Фото: Getty Images

В компании "Киевстар", несмотря на все бизнес-вызовы, должностные оклады работников после начала полномасштабного вторжения также оставили неизменными. При этом многие сотрудники получили новые карьерные назначения. В компании рассказали, что одним из первоочередных шагов в отношении коллектива в этот период была финансовая поддержка — ускоренная выплата годовой премии за 2021 год, выплата первой части годовой премии за 2022 год в начале второго полугодия, выплаты на релокацию и частичную аренду жилья тем, кто был вынужден покинуть свои дома и т.д.

"Мы повышаем оклады с учетом многих факторов: состояния рынка по оплате труда, уровня инфляции, возможностей утвержденного бюджета. На этот год у нас такие же планы: учесть все факторы и осуществить пересмотр окладов максимального количества работников уже этой весной", — рассказали Фокусу в "Киевстар".

Пищевая промышленность также столкнулась с усложнением работы во время войны из-за повреждений производственных мощностей и отключения электроэнергии, вызванного российским энергетическим терроризмом. Производители пива дополнительно пострадали из-за практического отсутствия сбыта продукции во время действия в Украине в первые месяцы войны "сухого закона". Однако кадровая политика опрошенных компаний не претерпела существенных изменений.

Производители пива были вынуждены временно останавливать производство из-за военных действий и сухого закона

В компании Carlsberg Ukraine сообщают, что зарплату работникам дважды повышали в течение 2022 года. Кроме того, в компании в 2022 году сохранили базовый доход работникам при остановке заводов и на оккупированных территориях, продолжили действие мотивационных программ, обеспечили материальную помощь и выплату среднего заработка мобилизованным работникам. В планах Carlsberg Ukraine на 2023 год дальнейший пересмотр зарплат в соответствии со стандартной политикой компании.

"Мы выплатили годовой бонус сотрудникам на месяц раньше, чем планировалось. Зарплата для сотрудников не была изменена, даже для людей, временно находившихся в простое, она выплачивалась в полном объеме", — продолжает Вероника Куца, руководитель направления HR AB InBev Efes Украина. По словам собеседницы Фокуса в компании провели повышение зарплат сотрудникам в октябре 2022 года за лучшие показатели в работе, а с апреля планируют индексацию зарплат на уровень соответствия показателям рынка.

Напомним, пивоварню AB InBev Efes Украина в Чернигове пришлось остановить 24 февраля 2022 года. В ходе боев предприятие претерпело существенные разрушения. Возобновить полноценную работу и наладить выпуск продукции удалось только в декабре 2023 года.

Интересно, что некоторые работодатели еще в преддверии полномасштабного вторжения имели план действий по защите персонала в случае, если тревожные предупреждения оправдаются.

"Еще до начала войны мы [в компании Данон] начали разрабатывать план поддержки людей и бизнеса, частью которого была финансовая безопасность. Поэтому мы подготовим возможность выплаты зарплаты заранее, и осуществили все необходимые расчеты для досрочной выплаты годового бонуса. Следовательно, с февраля по май мы выплачивали зарплату авансом на несколько недель раньше, и только с мая начали возвращаться к привычным срокам", — рассказала Фокусу Ирина Ситникова, директор по работе с персоналом Данон в Украине.

Зарплаты в компании Данон в 2022 году пересмотрели в два этапа: в марте и июле. При этом процент увеличения зарплат для работников производственных и складских площадок был в два раза выше, чем для сотрудников других подразделений. В марте 2023 года в компании Данон провели очередной пересмотр зарплат и в июле планируют следующий.

Напомним, ранее в интервью Фокусу операционный директор компании "Новая почта" Евгений Тафийчук рассказал, что в компании создали операционный штаб, который отвечал за подготовку к вторжению и заранее позаботились о местах размещения сотрудников на западной Украине.

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Собеседник Фокуса также рассказал, что взаимодействующие с клиентом сотрудники (водители, работники терминалов, логисты, грузчики, операторы отделений, упаковщики) получали стопроцентную официальную зарплату, как до войны, а персоналу в опасных регионах к зарплате насчитали надбавки. При этом с работниками офиса поддержки договорились о временном уменьшении зарплат до возобновления бизнес-показателей компании, которое произошло довольно быстро.

"В январе 2023 года мы повысили нашим сотрудникам фронтлайна зарплаты примерно на 20%. Мы еще не компенсировали 30% инфляции 2022 года, но и дальше будем реагировать на ситуацию на рынке труда", — в частности отметил Евгений Тафийчук.

В финансовом секторе также властвует стабильность. "Мы не уменьшали уровень оплаты, наоборот, реализовали все запланированные повышения зарплат и поддерживали работников дополнительными выплатами. Кроме того, оплачивали вынужденные простои в предусмотренных законодательством нормах, сохраняем выплаты мобилизованным после отмены соответствующей законодательной нормы, — рассказала Фокусу Елена Скиба, директор департамента управления персонала" "Кредобанк". — В связи с военной ситуацией мы не ставили работникам цели и перенесли выплаты премий на январь 2023 года".

Собеседница Фокуса добавила, что в 2023 году в банке увеличили зарплаты, чтобы нивелировать влияние инфляции и удержать ключевых работников, кроме этого возобновили постановку целей, плановых показателей и премирования.

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Отметим, что локальные украинские компании и малый и средний бизнес часто не имеют таких ресурсов и возможностей для поддержки своих работников как крупные работодатели, особенно с международными акционерами. Однако практики ведущих компаний задают на рынке труда ориентир, на который другим предприятиям приходится равняться в конкуренции за персонал. Ведь, как выяснил Фокус в своем новом обзоре, на рынке труда в Украине уже начала расти конкуренция работодателей за работников с большим опытом работы.

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