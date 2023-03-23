Платитимуть краще: де та як в Україні вже відбувається зростання зарплат

Фокус розпитав компанії, якою є політика великого бізнесу відносно виплати винагороди персоналу під час російського повномасштабного вторгнення. Працівникам яких компаній варто очікувати зростання доходів, а кому вже збільшили зарплату?

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Стабільні, великі компанії в Україні практично не знижували рівень винагород після початку повномасштабного вторгнення й планують підвищення зарплат у 2023 році. До таких висновків прийшов Фокус, опитавши провідних роботодавців з різних секторів економіки в процесі підготовки свого нового огляду "Більше роботи, менше грошей. Як і кому світить підвищення зарплат у 2023 році".

Почнемо з телеком-сектору, якому після початку великої війни довелося долати технічні проблеми через пошкодження мереж в ході бойових дій, окупацію, перебої з електроенергією. Попри це працівники галузі відчувають фінансову стабільність.

Так, у Vodafone Україна Фокусу повідомили, що під час повномасштабного вторгнення весь пакет компенсацій та пільг для співробітників в компанії зберегли на довоєнному рівні, а у 2023 році вже провели корекцію зарплат.

"Не зважаючи на економічну ситуацію, втрату певної частини доходів через міграцію абонентів та необхідність інвестувати суттєві ресурси у відновлення зруйнованої мережі, компанія знайшла ресурси для підвищення зарплати з урахуванням стрімкої інфляції. Ми вже переглянули оклади співробітників у бік збільшення і з 1 лютого співробітники отримують нові зарплати", — розповіли в Vodafone Україна.

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В компанії "Київстар" попри всі бізнес-виклики посадові оклади працівників після початку повномасштабного вторгнення також лишили незмінними. При цьому багато співробітників отримали нові кар’єрні призначення. В компанії розповіли, що одним з першочергових кроків щодо колективу в цей період була фінансова підтримка — пришвидшена виплата річної премії за 2021 рік, виплата першої частині річної премії за 2022 рік на початку другого півріччя, виплати на релокацію та часткову оренду житла тим, хто був вимушений залишити свої домівки та ін.

"Ми підвищуємо оклади з урахуванням багатьох факторів: стану ринку щодо оплати праці, рівня інфляції, можливостей затвердженого бюджету. На цей рік у нас такі ж плани: врахувати всі чинники та здійснити перегляд окладів максимальної кількості працівників вже цієї весни", — розповіли Фокусу в "Київстар".

Харчова промисловість також стикнулася з ускладненням роботи під час війни через ушкодження виробничих потужностей та відключення електроенергії спричинені російським енергетичним тероризмом. Виробники пива додатково постраждали через практичну відсутність збуту продукції під час дії в Україні в перші місяці війни "сухого закону". Проте кадрова політика опитаних компаній не зазнала суттєвих змін.

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В компанії Carlsberg Ukraine повідомляють, що зарплату працівникам двічі підвищували протягом 2022 року. Крім цього, в компанії у 2022 році зберегли базовий дохід працівникам під час зупинки заводів і на окупованих територіях, продовжили дію мотиваційних програм, забезпечили матеріальну допомогу і виплату середнього заробітку мобілізованим працівникам. В планах Carlsberg Ukraine на 2023 рік подальший перегляд зарплат відповідно до стандартної політики компанії.

"Ми виплатили річний бонус співробітникам на місяць раніше, ніж планувалося. Зарплата для співробітників не була змінена, навіть для людей, які тимчасово перебували в простої, вона виплачувалась у повному об’ємі", — продовжує Вероніка Куца, очільник напрямку HR AB InBev Efes Україна. За словами співрозмовниці Фокусу в компанії зробили підвищення зарплат співробітникам у жовтні 2022 за найкращі показники в роботі, а з квітня планують індексацію зарплат на рівень відповідності до показників ринку.

Нагадаємо, броварню AB InBev Efes Україна в Чернігові довелося зупинити 24 лютого 2022 року. В ході боїв підприємство зазнало суттєвих руйнувань. Відновити повноцінну роботу й налагодити випуск продукції вдалося лише в грудні 2023 року.

Цікаво, що деякі роботодавці ще напередодні повномасштабного вторгнення мали план дій відносно захисту персоналу у разі, якщо тривожні попередження справдяться.

"Ще до початку війни ми [в компанії Данон] почали розробляти план підтримки людей та бізнесу, частиною якого була фінансова безпека. Тож ми підготувати можливість виплати зарплати наперед, й здійснили всі необхідні розрахунки для дострокової виплати річного бонусу. Відтак з лютого до травня ми виплачували зарплату авансом на кілька тижнів раніше, і лише з травня почали повертатися до звичних термінів", — розповіла Фокусу Ірина Сітнікова, директор по роботі з персоналом Данон в Україні.

Зарплати в компанії Данон у 2022 році переглянули у два етапи: в березні та у липні. При цьому відсоток збільшення зарплат для працівників виробничих та складських майданчиків був удвічі вищим, ніж для співробітників інших підрозділів. У березні 2023 року в компанії Данон вже провели черговий перегляд зарплат й у липні планують наступний.

Нагадаємо, раніше в інтерв’ю Фокусу операційний директор компанії "Нова пошта" Євген Тафійчук розповів, що в компанії створили операційний штаб, який відповідав за підготовку до вторгнення й заздалегідь попіклувалися про місця для розміщення співробітників на західній Україні.

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Співрозмовник Фокусу також розповів, що співробітники, які взаємодіють з клієнтом (водії, працівники терміналів, логісти, вантажники, оператори відділень, пакувальники) отримували стовідсоткову офіційну зарплату, як до війни, а персоналу в небезпечних регіонах до зарплати нарахували надбавки. При цьому з працівниками офісу підтримки домовилися про тимчасове зменшення зарплат до відновлення бізнес-показників компанії, що відбулося доволі швидко.

"В січні 2022 року ми підвищили нашим співробітникам фронтлайну зарплати приблизно на 20%. Ми ще не компенсували 30% інфляції 2022 року, але й надалі будемо реагувати на ситуацію на ринку праці", — зокрема зазначив Євген Тафійчук.

У фінансовому секторі також панує стабільність. "Ми не зменшували рівень оплати, навпаки реалізували усі заплановані підвищення зарплат та підтримували працівників додатковими виплатами. Крім того, оплачували вимушені простої у передбачених законодавством нормах, зберігаємо виплати мобілізованим після скасування відповідної законодавчої норми, — розповіла Фокусу Олена Скиба, директор департаменту управління персоналом АТ "Кредобанк". — Натомість, у зв’язку з воєнною ситуацією ми не ставили працівникам цілі і перенесли виплати премій на січень 2023 року".

Співрозмовниця Фокусу додала, що у 2023 році у банку збільшили зарплати, щоб нівелювати вплив інфляції та утримати ключових працівників, крім цього — відновили постановку цілей, планових показників та преміювання.

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Зазначимо, що локальні українські компанії та малий і середній бізнес часто не мають таких ресурсів і можливостей для підтримки своїх працівників, як великі роботодавці, особливо з міжнародними акціонерами. Проте практики провідних компаній задають ринку праці орієнтир, на який іншим підприємствам доводиться рівнятися в конкуренції за персонал. Адже, як з’ясував Фокус у своєму новому огляді, на ринку праці в Україні вже почала зростати конкуренція роботодавців за працівників з великим досвідом роботи.

Раніше Фокус писав, якою під час повномасштабної війни є ситуація і зарплати в експортоорієнтованого українському IT-секторі.

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