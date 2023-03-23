Більше роботи, менше грошей. Як і кому світить підвищення зарплат у 2023 році

Незмінним супутником війни стає бідність. Багато хто з українських громадян вже відчув на собі наслідки економічної стагнації у вигляді суттєвого скорочення рівня оплати праці або довгої відпустки за власний рахунок чи навіть безробіття. Чи зростатимуть зарплати і в яких секторах економіки працювати вигідно?

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Одним з потрясінь воєнного 2022 року для українців, яким пощастило не потрапити в зону бойових дій чи окупацію, стала втрата роботи або значної частини доходів. Скорочення, відпустки за власний рахунок й урізання зарплат — такими були непопулярні й болючи відповіді роботодавців на ситуацію. Але ринок праці поступово пристосувався до нових викликів. Фокус опитав HR-експертів та роботодавців, чи планують компанії цього року збільшувати зарплати.

Війна і робота. Як ринок праці в Україні адаптувався до повномасштабного вторгнення

Зараз, коли перший рік великої війни залишився позаду, українці менше побоюються безробіття й сподіваються на підвищення доходів. Тетяна Пашкіна, HR-експертка, нагадує, що найгірше залишилось у першій половині 2022 року, бо вже восени ситуація трохи нормалізувалася: деякі компанії повернулися до повних виплат і навіть до перегляду зарплат в бік їх зростання.

Навесні 2022 року ситуація виглядала куди більш драматичною.

"Кінець березня — квітень 2022 року став рубіконом, перетнувши який, багатьом компаніям довелось переглянути стратегії та прийняти рішення про скорочення персоналу і рівня оплати. Це торкнулося всього реального сектору, особливо виробництва, й навіть найблагополучнішої сфери ІТ, де закордонні клієнти почали потроху відмовлятися від послуг українських виконавців", — описує розвиток ситуації Домініка Іванова-Бекар, HR експертка, консультантка з управління персоналом. У приклад співрозмовниця Фокусу наводить медіа-сферу, де зарплати працівників на початку війни зменшили до 70% від довоєнного рівня за умови повної зайнятості, й до 30-50% при неповному навантаженні.

Найскладнішим періодом на ринку праці була весна 2022 року

"У перші місяці війни спостерігалося скорочення зарплат, зазвичай на третину, або оформлення неоплачуваних відпусток для працівників, — підтверджує Анастасия Шевченко, генеральный менеджер Lugera Ukraine. — Найбільш вираженою ця тенденція була у регіонах активних бойових дій, де бізнес мав фізичні втрати. Коригувати зарплати також були змушені локальні компанії, які не мали міжнародних клієнтів, ресторанний бізнес, рітейл, сфера розваг тощо. Не змінювали своєї політики відносно зарплат компанії в секторі IT, аутсорсингу та консалтингу послуг, які могли релокувати персонал та мали закордонних замовників".

За словами співрозмовниці Фокусу, вже у травні-червні більшість компаній змогли налагодити бізнес-процеси та повернутися до виплат зарплат на рівні лютого 2022 року. Домініка Іванова-Бекар підтверджує, що за підсумками року більшість компаній, які подолали перші кризові місяці та відновили виробничі потужності, вийшли на довоєнний рівень оплати при певному скороченні штату.

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Часто за ту саму зарплату на працівників під час війни покладають розширене коло обов’язків, багато хто з українців стикається з суттєвим збільшенням навантаження.

"Це була дуже розповсюджена практика 2022 року, й роботодавці вимушено йшли на таке, адже велика кількість працівників виїхала за кордон і не у всіх була можливість їх замінити", — пояснює Максим Розгон, СЕО консалтингової компанії OSOBA.

Домініка Іванова-Бекар також каже, що такі випадки непоодинокі, бо навесні 2022 року компанії були змушені скорочувати штат і ущільнювати навантаження діючих працівників — адміністративного персоналу, менеджерів з продажу, технічних спеціалістів. Співрозмовниця Фокусу додає, що досі можна побачити нові вакансії, де, наприклад, в одній посаді намагаються об’єднати функції секретаря, HR-менеджера, менеджера з продажу тощо. Навіть в ІТ-галузі відбувається скорочення посад за рахунок їх поєднання.

"Бізнес схильний поєднувати в одній посаді кілька різних функціоналів, але до цього не готова більшість професійних фахівців. Це посилює тиск на ринку, тому що кількість вакансій для досвідчених фахівців росте, а кандидати не мають бажання брати більше задач та відповідальності", — продовжує Наталія Слинько, керівник напряму рекрутингу та Executive search порталу GRC.ua.

За її словами, чимало українців шукають можливість суміщати роботу з волонтерською діяльністю. Й це навантаження часто буває співставне з додатковою повноцінною зайнятістю. Багато хто протягом першого року війни сприймав роботу, як свій другий фронт, й працював понаднормово, нехтуючи відпустками й повноцінним відпочинком. Але такий підхід веде до накопичення втоми й виснаження. Тому українцям вже варто згадати про адекватний баланс роботи та особистого життя.

Під час війни українцям часто доводиться працювати понаднормово Фото: pexels.com

Більше, але менше. Чи дозволить корекція зарплат у 2023 році повернути довоєнний рівень статків

На жаль, під час війни офіційна статистика стосовно динаміки середньої зарплати в Україні не ведеться. Тому для розуміння тенденцій варто скористатися статистикою кадрових порталів.

Зокрема, за інформацією Work.ua, впродовж минулого року середня зарплата по Україні була незмінною і складала 15 тис. грн, але вже у лютому 2023 року вперше від початку повномасштабного вторгнення зросла на 1000 грн і наразі складає 16 тис. грн.

"Кількість пропозицій роботи поступово зростає, наразі ми маємо близько 70 тис. вакансій, що складає 70% від рівня, який був до повномасштабного вторгнення, — коментують експерти Work.ua. — Громадянам стає легше знаходити роботу, все більше людей працевлаштовуються, відповідно, конкуренція шукачів знижується і очікується, що середня зарплата у 2023 році продовжуватиме зростати". Варто додати, що згідно з опитуванням, яке у Work.ua провели в кінці 2022 року, більшість роботодавців планує підвищення зарплат від 8% до 30% впродовж 2023 року.

Середні зарплати у вакансіях можуть суттєво відрізнятися в залежності від аудиторії того чи іншого кадрового порталу, але тенденція зростання є незмінною. Наталія Слинько наводить наступні показові орієнтири стосовно динаміки середньої зарплати у вакансіях на GRC.ua:

кінець 2021 року: 17124 грн;

жовтень 2022 року: 13500 грн;

березень 2023 року: 25880 грн.

Окремо співрозмовниця Фокусу наводить у приклад динаміку середніх зарплат у вакансіях у сфері маркетингу:

січень 2022 року: 32200 грн;

липень-серпень 2022 року: 26500 грн;

вересень 2022 року: 21100 грн;

весна 2023 року: 35200 грн.

"Таке зростання часто пов'язане не з коригуванням відповідно до інфляції, а зі змінами структури ринку праці. Бо попри те, що 30% українців залишились без роботи, відчувається значний дефіцит професійних фахівців з досвідом 5-8 років, глибокою функціональною експертизою, й особливо, зі знаннями англійської мови", — коментує Наталія Слинько. Тим часом попит на працівників без значної професійної експертизи знизився на 30%, то ж зарплати в таких вакансіях зберігаються на рівні осені-зими 2022-2023 років.

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Незважаючи на покращення настроїв на ринку праці, наздоганяти інфляцію зарплати українців не поспішають. А ще більший відрив спостерігається від довоєнного доларового еквіваленту доходів. Максим Розгон зауважує, що зараз відновлення довоєнного рівня зарплат спостерігається лише у гривні, але у доларовому еквіваленті такі випадки мають епізодичний характер.

"Навряд чи корекція відповідно до інфляції відбувається глобально. Хіба що, в деяких сферах, де ринок роботодавця трансформувався в ринок кандидата. По даним ЄБА (Європейська Бізнес Асоціація), кількість компаній, які збільшать зарплату більше, ніж на 20%, мізерна, а інфляція у 2022 році була 26,6%", — продовжує Тетяна Пашкіна. Учасники дослідження Європейської Бізнес Асоціації, на яке посилається співрозмовниця Фокусу, поділилися наступними планами відносно підвищення зарплат в 2023 році:

не планують: 10% опитаних компаній;

на 5-10%: 31%;

на 10-15%: 27%;

на 15-20%: 33%

більш, ніж на 20%: 1%.

"Але оскільки багато хто з работодавців задумується про активний підбір персоналу, ситуація може бути більш оптимістичною для працівників – їм піднімуть зарплату, аби втримати", — обнадіює Тетяна Пашкіна. Але співрозмовниця Фокусу зауважує, що поруч з компаніями, які планують активний підбір і підвищення зарплат, є підприємства, які вже не мають фінансового запасу, і тому будуть скорочувати виплати персоналу і, можливо, підуть з ринку.

"Наприкінці 2022-го — на початку 2023 року ми спостерігали готовність компаній до можливого коригування зарплат на наступний рік, — продовжує Анастасія Шевченко. — Роботодавці зверталися до нас із запитом щодо аналізу зарплат, як у спектрі пропозицій у різних галузях, так і з точки зору очікувань кандидатів. А це один із перших кроків у процесі перегляду компенсацій". Співрозмовниця Фокусу додає, що багато роботодавців — здебільшого міжнародні компанії — планують переглянути зарплати не лише на плановий щорічний відсоток, але й частково вирівняти вплив інфляції.

Цікаві зарплатні перспективи можуть бути пов’язані із виходом українських компаній в ЄС. "На локальному ринку праці рівень зарплат в 2023 році зміниться не суттєво й приріст складе 10-15%. Але багато компаній зараз розвивають експортний напрямок та відкривають представництва або філіали за кордоном, де збираються платити ринкову зарплату, як правило, вищу ніж у аналогічних фахівців в Україні", — коментує Максим Розгон.

Те, що зарплати в Україні в 2023-му в цілому навряд чи наздоженуть інфляцію, вочевидь, пояснюється станом української економіки, яка під час війни обвалилася приблизно на третину, а у 2023 році за найоптимістичнішими прогнозами ВВП може зрости на 1%. На думку Максима Розгона, поки стимулом для реального зростання зарплат може бути хіба що конкуренція роботодавців на ринку.

Домініка Іванова-Бекар наголошує, що найкращим стимулом для суттєвого росту зарплат стане наша Перемога ти вливання в економіку України іноземних інвестицій. Натомість зараз, на думку співрозмовниці Фокусу, підвищення зарплат виглядає скоріше вимущеним, ніж проактивним — роботодавці змушені піднімати зарплати, щоб залишатися конкурентними на ринку праці.

Найкращим стимулом для суттєвого росту зарплат стане Перемога України над ворогом Фото: Getty Images

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Звісно, на ринку праці зараз проявляються певні галузеві відмінності.

"Найкраще себе відчуває ІT-галузь, де в 2023 році в середньому зарплати підвищать на 22-25% в гривні, а в деяких компаніях на 10-15% в валюті. На дистриб’юторів та оптовиків нехарчових товарів очікує зростання до 15%. Але в текстильній промисловості, виробництві фурнітури, меблів та агросекторі, за виключенням великих агрохолдингів, підвищення зарплат на цей рік або зовсім не заплановано, або буде мінімальним 2-3% і лише подекуди до 5%", — розповідає Домініка Іванова-Бекар.

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Анастасія Шевченко виділяє наступні напрямки з найкращою динамікою зарплат:

IT-сектор;

галузі, залучені до відновлення та забезпечення життєдіяльності країни — будівництво, енергетика, видобування нафти та газу тощо;

професії, на які є великий попит на ринку, незалежно від галузі, у зв`язку з виїздом за межі країни багатьох висококваліфікованих працівників: бухгалтери, аудитори, фінансові менеджери та ін.;

професії, пов'язані з безпекою та обороною країни: військові лікарі, інженери, психологи, серцево-судинні хірурги, кардіологи.

"Для того, щоб швидко зацікавити і найняти досвідченого і професійного спеціаліста, компанії готові частково переглядати свої пропозиції по зарплаті, оскільки ті фахівці, хто залишився в Україні, не завжди хочуть в умовах війни змінювати наявну стабільну роботу", — додає Анастасія Шевченко.

Щоб зацікавити досвідченого спеціаліста, який тримається за свою наявну роботу, компанії готові переглядати свої пропозиції по зарплаті

За спостереженнями Наталії Слинько, галузеві лідери під час війни на grc.ua змінились як по складу, так і по рівню зарплати. В жовтні 2022 року ТОП-5 була наступною:

ІТ-сектор: 92100 грн;

вищий менеджмент: 48300 грн;

сфера закупівель: 32300 грн;

консалтинг: 28800 грн;

мас-медіа та мистецтво: 27700 грн

"В березні 2023 року вищий менеджмент очолив рейтинг, потіснивши ІТ-сферу, — розповіла Фокусу Наталія Слинько. — Вперше за рік на третє місце піднялась банківська сфера, й у п’ятірку повернувся маркетинг і бухгалтерія, потіснивши попередніх лідерів". Тобто тепер ТОП-5 найбільш дорогих вакансій на grc.ua виглядає так:

вищий менеджмент: 73300 грн;

ІТ-сектор: 71700 грн;

банки, інвестиції, лізинг: 41300 грн;

маркетинг, реклама, PR: 35200 грн;

бухгалтерія, управлінський облік: 34900 грн.

При цьому, за даними work.ua, п’ятірка категорій з найбільшою зарплатою виглядає наступним чином:

нерухомість: 30 тис. грн;

ТОП-менеджмент, керівництво вищої ланки: 30 тис. грн;

транспорт, автобізнес: 22,5 тис. грн;

продаж, закупівлі: 20 тис. грн;

сільське господарство, агробізнес: 19,5 тис. грн.

Найменш оплачуваною, за інформацією work.ua, є робота прибиральників — 8 тис. грн, санітарів — 8,5 тис. грн, посудомийників — 9 тис. грн, асистентів ветеринарного лікаря та майстрів виробничого навчання — по 10 тис. грн.

Мінімальна зарплата в Україні в 2023 році — 6700 гривень. Прибиральникам в середньому пропонують трохи більше - 8 тис. грн Фото: КГГА

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Тенденцію до поступового підвищення зарплат в Україні підтверджує опитування провідних роботодавців, яке провів Фокус.

Так, в компанії Vodafone Україна виданню повідомили, що під час повномасштабного вторгнення весь пакет компенсацій та пільг для співробітників в компанії зберегли на довоєнному рівні, а в 2023 році вже провели корекцію зарплат.

"Незважаючи на економічну ситуацію, втрату певної частини доходів через міграцію абонентів та необхідність інвестувати суттєві ресурси у відновлення зруйнованої мережі, ми вже переглянули оклади співробітників у бік збільшення і з 1 лютого співробітники отримують нові зарплати", — розповіли в Vodafone Україна.

В компанії "Київстар", незважаючи на бізнес-виклики, посадові оклади працівників після початку повномасштабного вторгнення також лишили незмінними. "Ми підвищуємо оклади з урахуванням багатьох факторів: стану ринку щодо оплати праці, рівня інфляції, можливостей затвердженого бюджету. На цей рік у нас такі ж плани: врахувати всі чинники та здійснити перегляд окладів максимальній кількості працівників вже цієї весни", — розповіли Фокусу в "Київстар".

В Carlsberg Ukraine повідомляють, що протягом 2022 року зарплату працівникам підвищували двічі. Крім цього, персоналу зберегли базовий дохід під час зупинки заводів або окупації територій. В планах Carlsberg Ukraine на 2023 рік подальший перегляд зарплат відповідно до стандартної політики компанії.

"Ми в 2022 році виплатили співробітникам річний бонус на місяць раніше, ніж планувалося. Зарплату не змінювали [в бік зменшення], навіть для людей, які тимчасово перебували в простої", — продовжує Вероніка Куца, очільник напрямку HR AB InBev Efes Україна. За словами співрозмовниці Фокусу, у компанії зробили підвищення зарплат співробітникам у жовтні 2022 за найкращі показники в роботі, а з квітня планують індексацію зарплат до рівня відповідності показникам ринку.

У фінансовому секторі теж відчувається стабільність. "Ми не зменшували рівень оплати і реалізували всі заплановані підвищення зарплат. Крім того, оплачували вимушені простої у передбачених законодавством нормах, — розповіла Фокусу Олена Скиба, директор департаменту управління персоналом Кредобанку. Співрозмовниця Фокусу додала, що у 2023 році у банку збільшили зарплати, щоб нівелювати вплив інфляції та утримати ключових працівників.

Вееликі компанії збільшують зарплати, щоб утримати ключових працівників Фото: Getty Images

Цікаво, що деякі роботодавці ще напередодні повномасштабного вторгнення мали план дій відносно захисту персоналу у разі, якщо тривожні попередження справдяться.

"Ще до початку війни ми [в компанії "Данон"] почали розробляти план підтримки людей та бізнесу, частиною якого була фінансова безпека. Тож ми підготувати можливість виплати зарплати наперед, а також здійснили розрахунки для дострокової виплати річного бонусу. Відтак з лютого до травня ми виплачували зарплату авансом на кілька тижнів раніше, і лише з травня почали повертатися до звичних термінів", — розповіла Фокусу Ірина Сітнікова, директор по роботі з персоналом Данон в Україні.

Зарплати в компанії "Данон" у 2022 році переглянули в два етапи: в березні та у липні. При цьому відсоток збільшення зарплат для працівників виробничих та складських площадок був удвічі вищим, ніж для інших співробітників. В 2023 році в Данон вже провели перегляд зарплат у березні та планують ще один у липні.

Зазначимо, що локальні українські компанії та малий і середній бізнес часто не мають таких ресурсів і можливостей для підтримки персоналу, як опитані великі роботодавці. Проте практики провідних компаній задають ринку орієнтир, на який доводиться рівнятися в конкуренції за персонал. Адже така конкуренція в Україні вже зростає.