Платити "мінімалку": якою буде мінімальна зарплата у 2023 році

Офіційно працевлаштованим на повну ставку громадянам роботодавець щонайменше повинен гарантувати виплату мінімальної зарплати. Як змінюється мінімалка в Україні за роками, якою буде мінімальна зарплата 2023 року чистими на руки і чого очікувати далі.

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2022 року мінімальну зарплату підвищили один раз з 1 жовтня 2022 року з 6500 грн до 6700 грн. Саме з таким показником Україна увійде до нового 2023 року.

Відповідно до Держбюджету на 2023 рік підвищення мінімальної зарплати у 2023 році не передбачено, про що Фокус пише у своєму новому огляді " Вийти на новий рівень. Як і скільки зароблятимуть українці у 2023 році ". Видання уточнює, що у законі "Про державний бюджет України на 2023 рік" з 1 січня 2023 року на весь рік встановлюється мінімальна зарплата 6700 грн. на місяць. Прожитковий мінімум у 2023 році також залишається незмінним – 2589 грн. на місяць (загальний показник).

Нагадаємо, через війну уряду довелося відмовитися від колишніх планів щодо підвищення мінімалки, яку у 2023 році планували збільшити з 6700 грн. до 7176 грн. вже з 1 січня.

Як мала змінюватися мінімальна заробітна плата в Україні в 2022-2024 роках

з 1 січня 2022 року – 6500 грн

з 1 жовтня 2022 року – 6700 грн.

з 1 січня 2023 року – план 7176 грн./факт 6700 грн.

з 1 січня 2024 року – план 7665 грн

Очевидно, корекція рівня мінімальної зарплати у 2024 році залежатиме від розвитку ситуації на фронті у 2023 році та перспектив відновлення економіки України.

Нагадаємо, планомірне підвищення мінімальної зарплати триває в Україні близько п'яти років і має на меті детінізацію ринку праці. Напередодні 2017 року великий резонанс у суспільстві набуло дворазове збільшення мінімалки з 1600 до 3200 грн з 1 січня. Далі кожне чергове підвищення мінімалки було менш різким, але її зростання послідовним. У результаті за п'ять років цей показник зріс більш як у чотири рази.

Історично склалося, що в Україні значна частина роботодавців офіційно виплачує співробітникам лише мінімальну зарплату, з якої стягуються такі податки:

22% єдиний соціальний внесок (ЕСВ)

18% податку доходи фізосіб (ПДФО)

1,5% військовий збір (ВЗ)

Суму, яка перевищує розмір мінімальної зарплати, роботодавці часто сплачують "у конверті", тобто без оподаткування. Таким чином, підвищуючи мінімальну зарплату, держава збільшує базу оподаткування та надходження до держбюджету за рахунок ЄСВ, ПДФО та ВЗ. Адже навіть ті компанії, які платять "комбіновану" зарплату, змушені підтягувати її офіційну частину рівня "мінімалки".

Чистими мінімальна зарплата в Україні у 2023 році становитиме 5393,50 грн. Така сума залишається після сплати 1306,5 грн податків — 18% ПДФО та 1,5% ВЗ. Ще 1474 грн (22% ЄСВ від 6700 грн) має заплатити роботодавець.

Раніше Фокус писав, якими у 2023 році будуть податки, рівень яких прив'язаний до мінімальної зарплати (єдиний податок підприємців, єдиний соціальний внесок), а також інші актуальні податкові зміни. А ситуацію на ринку праці та перспективи зростання зарплат Фокус докладно аналізує у своєму огляді " Вийти на новий рівень. Як і скільки зароблятимуть українці у 2023 році ".