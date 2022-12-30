Платить "минималку": какой будет минимальная зарплата в 2023 году

Официально трудоустроенным на полную ставку гражданам работодатель, по меньшей мере, должен гарантировать выплату минимальной зарплаты. Как изменяется минималка в Украине по годам, какой будет минимальная зарплата 2023 чистыми на руки и чего ожидать дальше.

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В 2022 году минимальную зарплату повысили единожды с 1 октября 2022 года с 6500 грн до 6700 грн. Именно с таким показателем Украина войдет в новый 2023 год.

В соответствии с Госбюджетом на 2023 год повышение минимальной зарплаты в 2023 году не предусмотрено, о чем Фокус пишет в своем новом обзоре "Выйти на новый уровень. Как и сколько будут зарабатывать украинцы в 2023 году". Издание уточняет, что в законе "О государственном бюджете Украины на 2023 год" с 1 января 2023 года на весь год устанавливается минимальная зарплата 6700 грн в месяц. Прожиточный минимум в 2023 году также остается неизменным – 2589 грн в месяц (общий показатель).

Напомним, из-за войны правительству пришлось отказаться от прежних планов относительно повышения минималки, которую в 2023 году планировали увеличить с 6700 грн до 7176 грн уже с 1 января.

Как должна была изменяться минимальная заработная плата в Украине в 2022-2024 годах

с 1 января 2022 года – 6500 грн

с 1 октября 2022 года – 6700 грн

с 1 января 2023 года – план 7176 грн / факт 6700 грн

с 1 января 2024 года – план 7665 грн

По всей видимости, коррекция уровня минимальной зарплаты в 2024 году будет зависеть от развития ситуации на фронте в 2023 году и перспектив восстановления экономики Украины.

Напомним, планомерное повышение минимальной зарплаты продолжается в Украине около пяти лет и преследует цель детенизации рынка труда. Накануне 2017 года большой резонанс в обществе получило двукратное увеличение минималки с 1600 до 3200 грн с 1 января. Далее каждое очередное повышение минималки было менее резкими, но ее рост — последовательным. В результате за пять лет этот показатель вырос более чем в четыре раза.

Исторически сложилось, что в Украине значительная часть работодателей официально выплачивает сотрудникам лишь минимальную зарплату, с которой взимаются следующие налоги:

22% единый социальный взнос (ЕСВ)

18% налог на доходы физлиц (НДФЛ)

1,5% военный сбор (ВЗ)

Сумму, которая превышает размер минимальной зарплаты, работодатели часто платят "в конверте", то есть без налогообложения. Таким образом, повышая минимальную зарплату государство увеличивает базу налогообложения и поступления в госбюджет за счет ЕСВ, НДФЛ и ВЗ. Ведь даже те компании, которые платят "комбинированную" зарплату, вынуждены подтягивать ее официальную часть до уровня "минималки".

Чистыми минимальная зарплата в Украине в 2023 году составит 5393,50 грн. Такая сумма остается после уплаты 1306,5 грн налогов — 18% НДФЛ и 1,5% ВЗ. Еще 1474 грн (22% ЕСВ от 6700 грн) должен заплатить работодатель.

Ранее Фокус писал, какими в 2023 году будут налоги, уровень которых привязан к минимальной зарплате (единый налог предпринимателей, единый социальный взнос), а также о других актуальных налоговых изменениях. А ситуацию на рынке труда и перспективы роста зарплат Фокус подробно анализирует в своем обзоре "Выйти на новый уровень. Как и сколько будут зарабатывать украинцы в 2023 году".