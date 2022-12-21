Новые налоги, меньше выходных и рост минималки: какие изменения ждут украинцев в 2023 году

В новом 2023 году грядет немало важных изменений как для граждан, так и для бизнеса. Фокус составил дайджест нововведений, которые вступят в силу с 1 января 2023 года.

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Минималка и прожиточный: что с ними будет в 2023 году

3 ноября Верховная Рада утвердила Госбюджет Украины на следующий год, после чего, 23 ноября, его подписал президент Владимир Зеленский. Из документа стало известно, что "минималка" в 2023 году составит 6700 грн в месяц, а прожиточный минимум – 2684 грн. Причем минимальная зарплата не будет меняться в течение следующего года.

Повышение уровня "минималки" влечет за собой определенные изменения для ФОПов. Прежде всего это отразится на налогах.

Ставки и размер единого налога будут ежемесячно составлять:

1 группа ФОП — 268,4 грн (10% от прожиточного минимума).

2 группа ФОП — 1340 грн (20% от минимальной з/п).

3 группа ФОП — 5%, 2% от дохода или 3% из НДС.

Отметим, что решениями местных советов предпринимателям могут давать небольшие послабления в виде снижения ставки единого налога.

Размеры единого соцвзноса (ЕСВ) в 2023 году будут такими:

минимальный ЕСВ – 1474 грн. в месяц (22% от минимальной зарплаты)

максимальный ЕСВ –22110 грн. в месяц (22% от 15 минимальных зарплат).

Повышение минимальной зарплаты скажется также на лимиты годового дохода для малого и среднего бизнеса. Лимиты годовых доходов ФОП – это потолок для заработка предпринимателя, после превышения которого, его могут перевести на общую систему налогообложения.

В 2023 году лимиты будут такими:

1 группа – 1 118 900 грн (167 размеров минимальной зарплаты)

2 группа – 5 587 800 грн (834 размера минимальной зарплаты)

3 группа – 7 818 900 грн (1167 размеров минимальной зарплаты)

Новые деньги: какие банкноты выйдут из обращения в 2023 году

С 1 января 2023 года Нацбанк начнет постепенно изымать из оборота бумажные банкноты, напечатанные 2003-2007 году. Как сообщили в пресс-службе НБУ, вместо изъятых платежных средств в обращение поступят обновленные банкноты образца 2018 года и оборотные монеты. Так, исчезнут бумажные 5 и 10 грн, вместо них будут, ставшие уже привычными, "серебрянные" монеты, а купюры номиналом 20 и 100 грн заменят на более новыми, с улучшенной защитой.

[ + – ] Новые купюры и монеты заменят старые образцы Фото: НБУ

"Такой шаг позволит повысить качество наличных денег в обращении. Банкноты предыдущего поколения, которые уже достаточно длительное время находятся в обращении, имеют значительный износ. А их замена позволит улучшить наличные расчеты и удобство для населения", — рассказали в Нацбанке.

Также в НБУ отмечают, что замену банкнот проводят для того, чтобы "освежить" дизайн, сделать их более современными и, самое главное, соответствующими единому образцу. Это должно предотвратить путаницы при расчете наличкой.

Субсидии — через ПФУ: куда обращаться за соцпомощью

С 1 января 2023 года субсидиями и льготами будет заниматься Пенсионный фонд. Согласно недавно принятым изменениям в законодательство, Фонд страхования перестанет существовать как юридическое лицо. Его реорганизуют и сделают частью Пенсионного фонда. Впрочем, на жизни украинцев это не особо отразится. Все, кто получал выплаты и платил взносы в Фонд страхования автоматически будут зарегистрированы в Пенсионном фонде.

Поэтому переживать не стоит – домохозяйства все также могут получить субсидию, только теперь для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд. К слову, в следующем году средний размер субсидий будет составлять 1700-1800 гривен в месяц. Ранее, в эфире телемарафона министр социальной политики Оксана Жолнович заявила, что получить субсидию смогут также граждане, получающие пособие по безработице, а также те, кто потерял работу во время войны. Как известно, субсидии рассчитываются исходя из квартальных доходов. Поэтому для безработных будут учитывать в качестве среднемесячного дохода размер выплачиваемого пособия.

Земля и налоги: как украинцы будут оплачивать налог за паи

В связи с изменениями в законодательстве, со следующего года украинцы будут платить минимальное налоговое обязательство за свои паи. Сумму будут рассчитывать индивидуально, а кто будет платить – зависит от взаимоотношений, прописанных в договоре.

Если участок арендуется неофициально, то платить нужно будет его владельцу. А если заключен договор на землю – то налоговые обязательства лягут на арендатора.

В минимальное налоговое обязательство входят такие налоги:

налог на землю;

налог с дохода за продажу урожая, выращенного на этом участке;

налог на доходы физических лиц;

военный сбор по зарплате наемных работников.

[ + – ] Сбор урожая Фото: Мария Бабенко

Отметим, что в 2023 году минимальное обязательство должно уплачиваться за 2022 год. В то же время от уплаты МНО за 2022-й и 2023-й годы освободили земельные участки, расположенные на территориях, на которых ведутся боевые действия, или на временно оккупированных территориях.

В условиях войны многие фермеры надеются на отсрочку по уплате МНО, однако пока что в Верховной Раде не планируют давать послабления. Об этом рассказал старший проектный менеджер по земельной реформе Офиса реформ КМУ, Андрей Мартын.

"В парламенте пока нет инициатив по отсрочке МНО. Но нужно понимать, что сейчас в Украине около 30% арендованных земель находятся в "серой" аренде — используются аграриями неофициально, а расчет с владельцем пая происходит наличными или в натуральной форме (например, зерном). Это позволяло таким арендаторам экономить на налогах в местный бюджет. С введением МНО владельцу пая, официально не переданного в аренду, придется платить в среднем 1,5 тыс. грн в бюджет громады, то есть за среднестатистический пай нужно будет заплатить около 6 тыс. грн", — пояснил Андрей Мартын.

Впрочем, по словам эксперта, для тех арендодателей и арендаторов, которые честно уплачивают налоги, ничего не изменится — введение МНО не должно привести к увеличению их налоговых обязательств.

Декларировать по-новому: кого касается новый порядок декларирования доходов

С 1 января следующего года вступит в силу приказ Минфина, который вносит изменения в налоговое декларирование.

Изменения касаются предпринимателей, пользователей сельскохозяйственной земли, арендаторов и владельцев. Теперь в декларациях необходимо будет заполнить два дополнительных приложения.

Приложение Ф4 – новая форма, которая требует рассчитывать налоговые обязательства по налогу на доходы физлиц и военного сбора, а также доходы от продаж объектов недвижимости и автомобилей.

Второе приложение – это, собственно, расчет общего минимального налогового обязательства, о котором мы писали выше.

Напомним, что налоговую декларацию теперь можно подать на платформе ДІЯ, где также можно оплатить налоги ФОП (только для участников упрощенной системы).

Электроэнергия: бизнес получит обновленные тарифы

Для населения тариф на электроэнергию пока не изменится. Согласно постановлению Кабмина №483, до 31 марта 2023 года цена электроэнергии для населения останется неизменной — 1,44 грн/кВт-ч при потреблении до 250 кВт-ч в месяц и 1,68 грн/кВт-ч — более 250 кВт-ч в месяц.

С 1 января планируется повышение тарифа "Укрэнерго" — речь идет тарифах НЭК "Укрэнерго" на передачу и диспетчеризацию на 2023 год, что немного отразится на стоимости электроэнергии для бизнеса. В ноябре "Интерфакс-Украина" сообщало, что Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила проекты постановлений об утверждении новых тарифов "Укрэнерго". Тариф на передачу одобрен в размере 522,46 грн/МВт-час по тарифу на 2022 год в 345,64 грн/МВт-час (здесь и дальше без НДС), тариф на диспетчеризацию – 283,18 грн/МВт- ч (сейчас 62,13 грн/МВт-час). Кроме того, тариф на передачу для предприятий зеленой электрометаллургии на 2023 год был одобрен на уровне 286,29 грн/МВт-час (тариф на 2022 год не устанавливался). К слову, против повышения тарифов выступили представители металлургической и химической отраслей, поскольку это дополнительная нагрузка на предприятия. А вот руководители профильных ВИЭ-ассоциаций отметили, что на этот раз проект тарифа на передачу, с которого "зеленым" идет компенсация "зеленого" тарифа, более сбалансирован, чем раньше, однако не учитывает все необходимые расходы на финансирование возобновляемой энергетики, в частности из-за погашения накопленных долгов.

Новый свет: в Украине начнут менять старые лампы накаливания на LED-лампы

Ранее Фокус также писал, что с 1 января в Украине начнут обменивать старые лампочки накаливания на LED-лампы.

По словам министра экономики Юлии Свириденко, в правительстве рассчитывают заменить около 50 млн старых лампочек. Часть программы по замене лампочек профинансирует Евросоюз.

Обменять лампочки можно будет в отделениях "Укрпочты". Один совершеннолетний сможет обменять пять лампочек. Также можно будет оставить заявку на обмен на портале "Дія", а потом уже посетить отделение почты и там забрать LED-лампочки.

Выходные и праздники: что ждет украинцев на этот раз

В этом и следующем году у украинцев не будет дополнительных выходных в честь Рождества и Нового года. С 2017 года Рождество Христово в Украине официально отмечают дважды — 25 декабря и 7 января. В 2022 году 25 декабря выпадает на воскресенье, а 7 января в 2023 — на субботу. Если большие государственные или религиозные праздники выпадали на выходной день, то последующий после них понедельник также был выходным днем. Но из-за военного положения выходные не переносят. То же самое с Новым годом: 31 декабря и 1 января выпадают на субботу и воскресенье.