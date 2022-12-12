Без паники: украинцам объяснили, как вырастут тарифы на электроэнергию уже в 2023 году

По словам главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, для бизнеса с 1 января 2023 года электроэнергия вообще не подорожает.

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Тарифы на электроэнергию будут пересмотрены, но повышение на транспортировку тока по магистральным сетям будет минимальным. Об этом в эфире телемарафона заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По его словам, для бизнеса с 1 января 2023 года электроэнергия вообще не подорожает. Будут повышены тарифы на транспортировку тока по магистральным сетям на несколько копеек — на 1,3-1,5% от стоимости электроэнергии для бизнеса. Сейчас большинство отечественных предприятий платит примерно 5-6 грн за киловатт-час.

"И в эту цену входит как цена собственно производимой электроэнергии на электростанциях, так и тариф на распределение электроэнергии сетями облэнерго и "Укрэнерго", то есть тариф на передачу по магистральным сетям", – сказал Владимир Кудрицкий.

Как долго в Украине еще будет дефицит электричества

Дефицит электроэнергии, из-за которого украинцы уже долгое время живут с плановыми/аварийными отключениями света, сохранится до конца зимы. Как объяснил председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, дефицит мощностей в энергосистеме возник после масштабных ракетных атак со стороны России.

"Если исходить из сегодняшней ситуации, из сегодняшнего состава генерации, мы понимаем, что дефицит будет существовать по крайней мере во время осенне-зимнего периода. Его можно компенсировать частично какими-то мерами типа импорта, но не полностью", — отметил Кудрицкий.

Но с приходом в Украину плюсовой температуры воздуха работы по восстановлению генерирующих мощностей электростанций значительно ускорятся. Это означает, что постепенно объем доступной генерации электроэнергии будет увеличиваться, тем самым уменьшая дефицит.

Напомним, что в Украине изменили правила расчета сумм в платежках за электроэнергию из-за частичных блэкаутов. В случае, если показания счетчика передали не к сроку, начислять объем потребленной электроэнергии будут с учетом понижающего коэффициента.

Фокус ранее писал, как изменились цены на некоторые коммунальные услуги в Украине с декабря текущего года. Хотя как известно, Кабмин ввел мораторий на подорожание коммунальных услуг для населения с начала полномасштабной войны с РФ.