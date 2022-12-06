Украинцам разрешили меньше платить за свет из-за веерных отключений: что для этого нужно

Новый механизм расчета был разработан из-за плановых и аварийных отключений электроэнергии.

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Украинцам изменили правила расчета сумм в платежках за электроэнергию из-за частых и долгих отключений света. Теперь, если вовремя не передать показания счетчика, начисления за электроэнергию будут производиться не по нормативам потребления, а с учетом понижающего коэффициента. Об этом говорится в постановлении №1603 "О внесении изменений в постановление НКРЭКУ от 20 апреля 2022 года №393" Нацкомиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Так, понижающий коэффициент должен учитывать период, когда в домах украинцев не было электроэнергии. Чем дольше не будет света — тем выше коэффициент, соответственно сумма в квитанциях за свет будет ниже. Но только для тех украинцев, которые не смогли вовремя передать показания счетчиков. Остальные будут платить согласно показаниям счетчика.

"В связи с аварийными и стабилизационными отключениями объективно возникают ситуации, когда технически невозможно передать показания счетчиков, при этом объемы среднесуточного потребления ожидаемо уменьшаются", — сказано в принятом постановлении.

Операторы системы распределения также должны уведомлять НКРЭКУ до 25-го календарного дня месяца, следующего за расчетным месяцем, о величине примененного понижающего коэффициента изменения потребления электроэнергии при расчете объемов поступления в электрические сети.

НКРЭКУ одобрила повышение тарифов в 2023 году

Чуть меньше месяца назад НКРЭКУ одобрила проекты постановлений об утверждении новых тарифов НЭК "Укрэнерго" на передачу и диспетчеризацию электроэнергии:

одобрено повышение тарифа на передачу — до 522,46 грн/МВт-час (для сравнения, в 2022 году было 345,64 грн/МВт-час);

тариф на диспетчеризацию увеличен до 283,18 грн/МВт- ч (в текущем году было 62,13 грн/МВт-час);

для компаний, относящихся к категории зеленой электрометаллургии, тариф на передачу на следующий год согласован в размере 286,29 грн/МВт-час. В 2022 же году такого тарифа не было.

Напомним, 5 декабря Россия совершила массированный обстрел украинской территории. Взрывы прозвучали в Одессе, Запорожье, Виннице, Кривом Роге и Киевской области. В результате атаки по Запорожской области, погибло два человека. Трое людей получили ранения, в их числе маленький ребенок.

Ранее Фокус разбирался в том, как в Украине могут повысить тарифы на газ и электроэнергию. Если сравнивать со странами Евросоюза, в Украине действуют фиксированные тарифы для граждан на газ, водо- и электроснабжение.