Українцям дозволили менше платити за світло через віялові відключення: що для цього потрібно

Новий механізм розрахунку був розроблений через планові й аварійні відключення електроенергії.

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Українцям змінили правила розрахунку сум у платіжках за електроенергію через часті та довгі відключення світла. Тепер, якщо вчасно не передати показники лічильника, нарахування за електроенергію будуть проводитися не за нормативами споживання, а з урахуванням знижувального коефіцієнта. Про це йдеться в постанові №1603 "Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 20 квітня 2022 року №393" Нацкомісії з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Так, знижувальний коефіцієнт має враховувати період, коли в будинках українців не було електроенергії. Чим довше не буде світла — тим вищий коефіцієнт, відповідно сума у квитанціях за світло буде нижчою. Але лише для тих українців, котрі не змогли вчасно передати показники лічильників. Інші платитимуть згідно з показниками лічильника.

"У зв'язку з аварійними та стабілізаційними відключеннями об'єктивно виникають ситуації, коли технічно неможливо передати показники лічильників, при цьому обсяги середньодобового споживання очікувано зменшуються", — сказано в ухваленій постанові.

Оператори системи розподілу також повинні повідомляти НКРЕКП до 25-го календарного дня місяця, наступного за розрахунковим місяцем, про величину застосованого понижувального коефіцієнта зміни споживання електроенергії при розрахунку обсягів надходження в електричні мережі.

НКРЕКП схвалила підвищення тарифів у 2023 році

Трохи менше місяця тому НКРЕКП схвалила проєкти постанов про затвердження нових тарифів НЕК "Укренерго" на передавання і диспетчеризацію електроенергії:

схвалено підвищення тарифу на передавання — до 522,46 грн/МВт-година (для порівняння, у 2022 році було 345,64 грн/МВт-година);

тариф на диспетчеризацію збільшено до 283,18 грн/МВт-год (цього року було 62,13 грн/МВт-год);

для компаній, що належать до категорії зеленої електрометалургії, тариф на передавання наступного року узгоджено у розмірі 286,29 грн/МВт-год. У 2022 році такого тарифу не було.

Нагадаємо, 5 грудня Росія здійснила масований обстріл української території. Вибухи пролунали в Одесі, Запоріжжі, Вінниці, Кривому Розі та Київській області. Внаслідок атаки по Запорізькій області, загинуло двоє людей. Троє людей отримали поранення, серед них маленька дитина.

Раніше Фокус розбирався в тому, як в Україні можуть підвищити тарифи на газ та електроенергію. Якщо порівнювати з країнами Євросоюзу, то в Україні діють фіксовані тарифи для громадян на газ, водо- та електропостачання.