В Україні на 25% збільшують тариф на передачу електроенергії: хто платитиме більше

За даними журналістів, до збільшення тарифів на передачу електроенергії НКРЕКП спонукала інфляція, зростання курсу валют та зарплати в "Укренерго".

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила проєкт постанови про підвищення тарифу на передачу електроенергії на 25,8%. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні НКРЕКП 13 листопада.

Новий тариф не стосується домогосподарств та звичайних українців, проте бізнесу доведеться платити по 665,26 грн за МВт/год.

Крім того, на засіданні НКРЕКП ухвалили:

окремий тариф на передачу зеленій металургії пропонують встановити на рівні 352,73 грн/МВт*год;

тариф на диспетчерське управління пропонується на рівні 95,07 грн/МВт*год.

До збільшення тарифів, за даними журналістів, на передачу електроенергії регулятора спонукало:

зменшення обсягів виробництва та передачі електроенергії;

збільшення компенсацій за технологічні витрати;

зарплати в "Укренерго";

кредитні виплати й витрати на спецобов'язки для розрахунків із ВІЕ-генерацією (відновлювана енергетика);

інфляція та зростання курсу валют.

Зазначимо, що схвалення проєкту постанови НКРЕКП передбачає лише її подальше обговорення, тобто поки що тарифи ще не підвищили, але саме ухвалення має відбудеться пізніше.

Для пересічних українців тариф на електроенергію не змінюватимуть до 1 травня 2025 року, тому в осінньо-зимовий період за 1 кВт/год потрібно буде платити 4,32 грн.

Нагадаємо, 12 листопада пресслужба Міністерства соціальної політики повідомила, що українцям, які встановлюють альтернативні джерела енергії, нададуть пільги та субсидії на оплату комунальних послуг.

6 листопада народний депутат від "Слуги Народу" Богдан Кицак заявив, що збільшення вартості електроенергії для населення до 6,5 грн/кВт-год цілком можливе.