Фокус з'ясував, чи змінюватимуться тарифи після травня 2025 року і за умови скасування воєнного стану.

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Кабінет міністрів офіційно продовжив дію спецзобов'язань (ПСО) щодо постачання газу. Згідно з рішенням уряду, до кінця наступного опалювального сезону, тобто 30 квітня 2025 року, ціни на газ для споживачів гарантовано не зміняться. Йдеться, зокрема, про побутових споживачів — населення, а також виробників тепла, електрики та операторів газорозподільних систем. Про це йдеться у матеріалі "Комуналка зросте. Що буде з тарифами на воду, газ, опалення, світло", де експерти розповіли Фокусу про пункти Меморандуму, підписаному з МВФ, в яких йдеться про можливість підвищення тарифів для населення під час війни.

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"Потенційні заходи щодо реформування, якщо це дозволять умови, включають додаткове поступове підвищення тарифів (з урахуванням нової тарифної методології та соціальних міркувань під час війни), забезпечення зовнішнього фінансування та надання прозорої та виняткової прямої бюджетної підтримки енергетичним державним підприємствам за наявності доступних бюджетних ресурсів", — йдеться у пункті 77 Меморандуму.

Підвищення тарифів 2025 року буде поступовим, проте, ймовірно, відбуватиметься під час війни

За словами експерта з ЖКГ, тарифів та питань комунального господарства Олега Попенка, це і є чіткими прописаними умовами підняття тарифів.

Також у цьому пункті документу вказано, що від закінчення війни в Україні, програма реформ в енергетичному секторі вимагатиме, серед іншого, відновлення та посилення конкуренції на оптових і роздрібних ринках газу.

Забезпечення стійкості системи та зменшення квазіфіскальних зобов"язань вимагатиме поступового підвищення тарифів на газ та електроенергію для покриття витрат Фото: Freepik

"Крім того, забезпечення стійкості системи та зменшення квазіфіскальних зобов’язань вимагатиме поступового підвищення тарифів на газ та електроенергію для покриття витрат, одночасно розподіляючи адекватні та цільові ресурси для захисту вразливих домогосподарств. КМУ затвердить дорожню карту поступової лібералізації ринків газу та електроенергії з планом впровадження на період після введення воєнного стану. Дорожня карта базуватиметься на технічному аналізі фінансового стану сектору за погодженням з Європейською Комісією", — йдеться у Меморандумі із МВФ.

Експерт з ЖКГ, тарифів та питань комунального господарства Олег Попенко звернув увагу і на пункт 4 Меморандуму, де йдеться про підняття тарифів "до рівня відшкодування витрат".

"І тут споживачу потрібно дуже серйозно напружитися. Бо рівень відшкодування витрат на наших комунальних та державних підприємствах — набагато вищий, ніж собівартість послуг. Бо в собівартості послуг може бути все, від "айфонів" до "лендкрузерів", і все це за рахунок споживача. До речі, "набагато" — це може бути і 100, і 200%", — пояснив Попенко.

Зараз ціна природного газу становить 7,99 грн за 1 м куб. Фото: Pexels

Він також зазначив, що підвищення тарифів 2025 року буде поступовим, проте, ймовірно, відбуватиметься під час війни.

"Спочатку зазначалося, що підвищення тарифів буде проходити після півроку від закінчення війни, а зараз в Меморандумі визначено, що ці зміни можуть відбутися і під час військових дій. Я роблю такі висновки з документу, що нас вже в 2025 році очікують підвищення тарифів на газ, електроенергію, розподіл газу, а за ним звісно потягнуться і послуги теплоенерго тощо", — сказав Попенко.

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Такі підвищення будуть відбуватися поетапно, адже, каже експерт, навряд чи можливо відразу підвищити вартість газу до ринкової, яка зараз становить 16-18 грн за кубометр.

Подібна ситуація, за словами Попенка, склалася і з електроенергією.

"Зараз у нас тариф — 4,32 грн/кВт*год, а ринковий — 9-11 грн/кВт*год, в залежності від вартості послуг. Це означає, що слід очікувати підняття тарифів у два-три етапи. Відповідно, вартість електроенергії буде зростати у декілька етапів", — додав експерт.

Раніше Фокус писав, що з 1 жовтня почне діяти новий коефіцієнт для розрахунку кінцевої вартості електроенергії для споживачів постачальника "останньої надії" (ПОН).