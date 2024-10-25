Зростання тарифів на 100-200%. Що обіцяє українцям новий Меморандум із МВФ

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У тексті 77-ї статті Меморандуму з МВФ, яка саме стосується енергетичних ринків і тарифів, чітко прописано умови підняття тарифів. Зверніть увагу на ключові фрази:

1. "Нова методика тарифоутворення"

2. "Прозора пряма бюджетна підтримка енергетичним держпідприємствам".

3. "Відновлення (!!!) та посилення конкуренції на оптовому та роздрібному ринках газу".

4. "Поступове підвищення тарифів на газ та електроенергію до рівня відшкодування витрат (!!!)"

Ну, ви ж розумієте, що з таким Меморандумом підняття тарифів буде вже у 2025 році, це ясно.

Але я звернув увагу, як прописаний п4.

"До рівня відшкодування витрат".

І тут споживачу потрібно дуже серйозно напружитися.

Бо рівень відшкодування витрат на наших комунальних та державних підприємствах — набагато вищий, ніж собівартість послуг. Бо в собівартості послуг може бути все, від айфонів до лендкрузерів, і все це — за рахунок споживача.

До речі, "набагато" — це може бути і 100, і 200 %

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