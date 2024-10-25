Рост тарифов на 100-200%. Что обещает украинцам новый Меморандум с МВФ
Эксперт энергорынка Олег Попенко видит безрадостную тарифную перспективу для украинцев. Из текста очередного Меморандума с МВФ следует, что коммуналка для потребителей может подорожать чуть ли не вдвое...
В тексте 77-й статьи Меморандума с МВФ, которая как раз касается энергетических рынков и тарифов, четко прописано о повышении тарифов. Обратите внимание на ключевые фразы:
1. "Новая методика тарифообразования"
2. "Прозрачная прямая бюджетная поддержка энергетическим госпредприятиям".
3. "Восстановление (!!!) и усиление конкуренции на оптовом и розничном рынках газа".
4. "Постепенное повышение тарифов на газ и электроэнергию до уровня возмещения расходов (!!!)"
Ну вы понимаете, что с таким Меморандумом поднятие тарифов будет уже в 2025 году, это понятно.
Но я обратил, как прописан п4.
"До уровня возмещения расходов".
И здесь потребителю нужно очень серьезно напрячься.
Потому что уровень возмещения расходов на наших коммунальных и государственных предприятиях — намного выше, чем себестоимость услуг. Потому что в себестоимости услуг может быть все, от айфонов до лендкрузеров, и все это — за счет потребителя.
Кстати, "намного" — это может быть и 100, и 200 %.
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