Рост тарифов на 100-200%. Что обещает украинцам новый Меморандум с МВФ

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В тексте 77-й статьи Меморандума с МВФ, которая как раз касается энергетических рынков и тарифов, четко прописано о повышении тарифов. Обратите внимание на ключевые фразы:

1. "Новая методика тарифообразования"

2. "Прозрачная прямая бюджетная поддержка энергетическим госпредприятиям".

3. "Восстановление (!!!) и усиление конкуренции на оптовом и розничном рынках газа".

4. "Постепенное повышение тарифов на газ и электроэнергию до уровня возмещения расходов (!!!)"

Ну вы понимаете, что с таким Меморандумом поднятие тарифов будет уже в 2025 году, это понятно.

Но я обратил, как прописан п4.

"До уровня возмещения расходов".

И здесь потребителю нужно очень серьезно напрячься.

Потому что уровень возмещения расходов на наших коммунальных и государственных предприятиях — намного выше, чем себестоимость услуг. Потому что в себестоимости услуг может быть все, от айфонов до лендкрузеров, и все это — за счет потребителя.

Кстати, "намного" — это может быть и 100, и 200 %.

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