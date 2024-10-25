Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Мнения

Рост тарифов на 100-200%. Что обещает украинцам новый Меморандум с МВФ

Эксперт энергорынка Олег Попенко видит безрадостную тарифную перспективу для украинцев. Из текста очередного Меморандума с МВФ следует, что коммуналка для потребителей может подорожать чуть ли не вдвое...

Олег Попенко
Олег Попенко
Эксперт по жкх, тарифам и вопросам коммунального хозяйства.
eye 891
тарифы, коммуналка
Фото: Из открытых источников | Пугающая перспектива тарифов
Related video

В тексте 77-й статьи Меморандума с МВФ, которая как раз касается энергетических рынков и тарифов, четко прописано о повышении тарифов. Обратите внимание на ключевые фразы:

1. "Новая методика тарифообразования"

2. "Прозрачная прямая бюджетная поддержка энергетическим госпредприятиям".

3. "Восстановление (!!!) и усиление конкуренции на оптовом и розничном рынках газа".

4. "Постепенное повышение тарифов на газ и электроэнергию до уровня возмещения расходов (!!!)"

Fullscreen

Ну вы понимаете, что с таким Меморандумом поднятие тарифов будет уже в 2025 году, это понятно.

Но я обратил, как прописан п4.

"До уровня возмещения расходов".

И здесь потребителю нужно очень серьезно напрячься.

Потому что уровень возмещения расходов на наших коммунальных и государственных предприятиях — намного выше, чем себестоимость услуг. Потому что в себестоимости услуг может быть все, от айфонов до лендкрузеров, и все это — за счет потребителя.

Кстати, "намного" — это может быть и 100, и 200 %.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно
Тариф на свет в Украине: может ли цена вырасти до 9 грн
Тариф на свет в Украине: может ли цена вырасти до 9 грн