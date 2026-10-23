За 40 дней до зимы: почему в Украине начались отключения электроэнергии еще при плюсовой температуре

76 ударов по энергосетям за неделю: почему в Украине происходят отключения электроэнергии даже при плюсовой температуре. О реальных последствиях второй волны атак.

Враг приступил к систематическому и методичному уничтожению украинской энергетической системы перед наступлением холодов. Пока в правительстве продолжают бодро отчитываться о "беспрецедентной защите подстанций", города уже сидели без света до 25–30 часов при комфортной погоде +15…+20 °C.

Главное:

Транзитный паралич и поврежденные подстанции 750 кВ: массированные удары по высоковольтным узлам в Винницкой, Хмельницкой, Житомирской и Одесской областях блокируют перетоки с Ровенской АЭС и импорт. Система утратила гибкость: маневренной генерации ТЭЦ и ГЭС больше нет, и как только выводят из строя подстанции и трансформаторы — атомные энергоблоки вынуждены разгружаться, оставляя регионы в темноте.

Видео дня

Водоканалы без электроснабжения и миф о "готовности": Несмотря на миллиардные расходы и многократное повышение тарифов (в Виннице — на 213%, в Киеве — на 115%), большинство водоканалов страны на пятый год войны не имеют подключенных резервных генераторов на насосах подкачки воды. При первых же отключениях города остаются без воды в кранах, которую приходится развозить цистернами, а риск фекального коллапса в случае остановки КНС (канализационных насосных станций — Ф.) растет с каждым днем.

Кадровый нокаут — отмена квот на трудоустройство доконет отрасль: планы сократить квоты на трудоустройство для работников аварийных служб ЖКХ — это окончательный приговор сетям. Дефицит слесарей, сварщиков и электриков уже достигает 50–60%, а средний возраст тех, кто лазает по обледенелым вырытым траншеям, — более 55–65 лет. Если отменить приоритет для аварийщиков, сваривать трубы и подключать оборудование при 10-градусных морозах будет физически некому.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные материалы в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно