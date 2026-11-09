Свет в вашем доме: как увеличить шансы на попадание электричества лично к вам

СОВЕТ НА ЗИМУ. И ЭТО НЕ О ТЕРМОСАХ И ГЕНЕРАТОРАХ

Как человек, который долгое время работал в сфере многоквартирного жилья, скажу: мы много говорим о подстанциях, ТЭЦ, облэнерго, графиках отключений и состоянии энергосистемы, но есть одна проблема, о которой почему-то почти никто не задумывается, пока не остаётся без света. Я об этом ежегодно напоминаю, но многие до сих пор так и не осознали всю глубину этой проблемы.

Это электрооборудование вашего собственного дома.

Объясню.

Бывает так: во всем районе уже есть электричество, в соседних домах свет, магазины работают, лифты курсируют. А ваш дом стоит в темноте.

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И начинается традиционное: "ДТЭК снова не включил!", "Облэнерго забыло о нас!", "Куда смотрят власти?".

А проблема может быть гораздо ближе. В вашей домашней электрощитовой. Выбило автоматический выключатель, повредило кабель, сгорело оборудование или возникла неисправность во внутридомовой сети.

И здесь есть один неприятный момент: облэнерго не обязано ремонтировать то, что находится за пределами его ответственности.

Нужен ваш электрик. И желательно не тот, которого придется искать через знакомых в три часа ночи.

Поэтому мой совет:

Если у вас есть ОСМД — обеспечьте свой дом собственным электриком. Не просто номер телефона мастера, который когда-то что-то ремонтировал, а человека, который разбирается в электрооборудовании дома, имеет доступ к щитовой и может оперативно реагировать на аварии. Если у вас есть управляющий — требуйте, чтобы у него был ответственный электрик. И не на бумаге, а реально доступный для вызова. Если для этого нужно увеличить плату за управление на 20–30 гривен с квартиры — обсудите это с совладельцами. Проверьте домовую электрощитовую. Контакты, автоматические выключатели, кабели, состояние оборудования. Не ждите аварии, чтобы узнать, что у вас там происходит. Выясните, у кого есть ключи от электрощитовой. Это вообще отдельная история. Иногда во время аварии люди не могут даже попасть в собственное электрохозяйство. Проверьте аварийное освещение, насосы, систему водоснабжения и оборудование, которое зависит от электроэнергии. Ведь отключение света — это не только темные квартиры. Это ещё и вода, отопление, канализация и лифты.

И еще одно.

Мы уже научились считать мегаватты, гигаватты, мощность подстанций и пропускную способность магистральных сетей. Но почему-то забываем, что между крупной энергосистемой и розеткой в квартире находится ещё целая инфраструктура многоквартирного дома. И если она не обслуживается должным образом, то можно сколько угодно требовать от облэнерго восстановления электроснабжения.

"Электричество в дом подключили. А дальше — это ваша ответственность".

Поэтому не ждите, пока произойдет авария. Познакомьтесь со своим электриком, проверьте щитовую, определите ответственных.

Потому что этой зимой проблема может заключаться не только в том, что в энергосистеме нет электроэнергии. Но и в том, что она уже есть в сети, но до вашей квартиры так и не дошла.

И это, поверьте, совершенно разные проблемы.

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