Коммунальный долг — это еще не доказательство: почему нельзя автоматически списывать деньги

СНАЧАЛА ПРОВЕРЬТЕ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ. ЗАТЕМ СПИШИТЕ ДЕНЬГИ

Министерство юстиции намерено договориться с частными банками об автоматическом списании долгов со счетов украинцев.

Звучит красиво: должник не платит — система сама забирает деньги. Но есть один небольшой вопрос.

А кто будет проверять, является ли этот долг законным?

Ведь сегодня государство прекрасно научилось замечать слово "должник". Но почему-то гораздо хуже замечает слова "ошибка", "незаконное начисление", "перерасчет", "неоказанная услуга", "спорный долг".

За коммунальные услуги украинцы задолжали более 100 миллиардов гривен. Сотни тысяч дел уже находятся в системе принудительного взыскания. И вот здесь возникает принципиальный вопрос.

Видео дня

Если предприятие выставило человеку неверную платежку — кто будет защищать потребителя?

Если тепло фактически не подавалось, но за него начислили деньги — кто это проверит?

Если водоканал, теплокоммунэнерго или управляющая компания включили в счет то, за что человек не должен платить, — кто остановит взыскание?

Потому что автоматизация взыскания незаконно начисленного долга — это уже не цифровизация. Это цифровизация ошибки. И самое интересное: государство хочет сделать механизм взыскания максимально быстрым.

А где же механизм проверки законности начислений?

Почему мы создаем систему, которая должна за секунды снимать деньги с банковского счета, но не видим аналогичной государственной системы, которая за секунды могла бы ответить на простой вопрос: "А этот долг вообще законный?"

Мне кажется, именно с этого и нужно начинать. Не с того, как быстрее взыскать деньги с должника. А с того, как не взыскивать деньги с человека за долг, которого у него на самом деле нет.

Ведь наличие должника — это еще не доказательство того, что платежка верна.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные материалы в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно