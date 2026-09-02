Эвакуация из Киева: как и куда вывезти 200 тысяч жителей столицы, если не удастся обеспечить отопительный сезон

Сегодня я услышал информацию… о том, что в Киеве в случае необходимости в течение отопительного сезона могут эвакуировать около 200 тысяч человек. У меня возник очень простой вопрос: а кто-нибудь вообще подсчитал, как именно это будет сделано?

Потому что цифра "200 тысяч человек" звучит красиво. Особенно по телевизору. Но эвакуация — это не цифра в прямом эфире и не фраза в чиновничьем пресс-релизе. Это огромная логистическая операция, для которой нужны транспорт, водители, маршруты, места расселения, питание, медицинская помощь, сопровождение, связь, охрана и, самое главное, четкий план действий.

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Давайте просто посчитаем.

1. 200 тысяч человек — это сколько автобусов?

Возьмем обычный автобус, вмещающий примерно 50 пассажиров. 200 000 человек / 50 = 4 000 автобусов.

Четыре тысячи автобусов — одновременно. Не сто. Не двести. Не пятьсот. Именно четыре тысячи рейсов вместимостью по 50 человек, если каждый автобус совершает только один эвакуационный рейс.

И вот тут начинается самое интересное.

Если у нас есть, условно, 100 автобусов, которые могут совершать по одному полному рейсу в сутки, это максимум около 5 тысяч человек в день. 200 тысяч человек / 5 тысяч = 40 дней. То есть при 100 автобусах и одном рейсе в сутки мы получаем почти полтора месяца эвакуации.

Но это очень упрощенная модель. Ведь автобусу нужно доехать до места назначения, высадить пассажиров, вернуться в Киев, пройти техническое обслуживание, заправиться, а водителю — отдохнуть. И если речь идет не о ближайшем городе, а о западной Украине, логистика становится еще сложнее.

2. А теперь представьте себе 4 тысячи автобусов.

Где их взять?

В Киеве одновременно работает общественный транспорт. Часть автобусов нужна городу. Часть может быть технически неисправна. Часть работает на других маршрутах.

То есть просто сказать "мы эвакуируем 200 тысяч человек на автобусах" недостаточно. Нужно ответить на вопрос:

Сколько автобусов реально зарезервировано для эвакуации?

Сколько из них принадлежат муниципалитету?

Сколько частных?

Сколько автобусов может быть задействовано в рамках мобилизационных или других механизмов?

Сколько водителей находится в резерве?

Какие маршруты?

Где точки сбора?

Кто формирует колонны?

Кто координирует движение?

Где заправляются автобусы?

И что происходит, если одновременно повреждена дорожная инфраструктура?

Вот это уже называется планом эвакуации.

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3. А теперь самое главное — куда эвакуировать 200 тысяч человек?

Ведь вывезти людей из Киева — это лишь половина проблемы. Их нужно где-то разместить.

200 тысяч человек — это население крупного украинского города. Нельзя просто сказать: "Вывезем на запад Украины". На запад Украины — это куда именно?

Ворохта?

Яремче?

Трускавец?

Львовская область?

Закарпатье?

И где же одновременно найдётся 200 тысяч свободных мест?

Санатории?

Пансионаты?

Отели?

Школы?

Общежития?

Модульные городки?

Частный сектор?

Здесь также нужны конкретные данные. Ведь 200 тысяч человек — это не туристическая группа, которую можно разместить в нескольких отелях. Это 200 тысяч койко-мест, причём желательно с отоплением, водоснабжением, канализацией, питанием, медицинским обслуживанием и возможностью длительного проживания.

4. А теперь о медицине.

Особенно если речь идет об эвакуации в период отопительного сезона.

Среди 200 тысяч человек будут дети, пожилые люди, люди с инвалидностью, маломобильные граждане, а также люди, нуждающиеся в постоянном приеме лекарств или медицинском наблюдении.

Кто будет их сопровождать?

Сколько медицинских работников?

Сколько бригад скорой помощи?

Сколько специализированного транспорта?

Кто будет обеспечивать медикаментами?

Кто будет отвечать за людей, нуждающихся в кислороде или другом постоянном медицинском обеспечении?

И это уже совсем другой масштаб операции.

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5. А теперь — питание, вода и быт.

Представим, что мы всё-таки вывезли 200 тысяч человек. Что дальше?

Их нужно кормить.

Дать воду.

Обеспечить туалетами и санитарными условиями.

Отоплением.

Постельными принадлежностями.

Местами для детей.

Медицинской помощью.

Психологической поддержкой.

Связью.

Охраной.

А что, если эвакуация продлится не два дня, а недели?

Кто за это платит?

Из каких бюджетов?

Кто закупает продукты?

Кто организует работу кухонь?

Кто отвечает за расселение?

Кто ведёт учет людей?

Ведь 200 тысяч человек — это уже, по сути, отдельная система жизнеобеспечения.

6. И самое главное — кто все это координирует?

Вот здесь я хотел бы услышать от киевских властей не общие слова, а конкретные цифры.

Сколько автобусов предусмотрено в плане?

Сколько мест для размещения подтверждено?

В каких именно областях?

Сколько медицинских бригад предусмотрено?

Сколько водителей?

Каковы маршруты эвакуации?

Сколько времени занимает один цикл?

Какова пропускная способность эвакуации за сутки?

Где будут находиться пункты сбора?

Что будет с людьми, которые не могут самостоятельно добраться до пунктов сбора?

И главное — проводились ли практические учения именно в масштабе хотя бы десятков тысяч человек?

Ведь одно дело — эвакуировать несколько сотен или несколько тысяч человек. А совсем другое — 200 тысяч.

7. Не стоит путать эвакуацию с красивой цифрой.

Я совершенно не отрицаю необходимость наличия плана эвакуации Киева. Наоборот. В условиях войны и постоянных атак на энергетическую инфраструктуру такой план должен существовать.

Но если речь идет об эвакуации 200 тысяч человек, общество имеет право знать не только цифру. Мы имеем право знать, как это будет происходить.

Потому что эвакуация — это не просто "мы посадим людей в автобусы и отвезем". Это тысячи транспортных единиц или многократные рейсы, огромное количество персонала, десятки тысяч человеко-часов работы, сотни объектов размещения, медицинское обеспечение, питание, вода, связь, охрана и управление.

И поэтому я очень хотел бы, чтобы журналисты, прежде чем озвучивать такие цифры, хотя бы раз сели с калькулятором и посчитали, что стоит за словами "эвакуировать 200 тысяч человек".

Ведь в кризисном управлении недостаточно просто сказать: "Мы это сделаем". Нужно показать: чем, куда, за какое время, какими силами и кто конкретно за это отвечает.

И если такого расчета нет — тогда это не план эвакуации. Это просто цифра, озвученная в эфире.

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