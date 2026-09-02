Сначала Херсон, теперь Одесса — кто следующий: какие города могут повторить опасный зимний сценарий

Чтобы вызвать энергетический кризис, России не обязательно оставлять без света всю Украину. Херсон уже демонстрирует, что системных ударов по критической инфраструктуре одного города достаточно, чтобы возникла угроза длительного отсутствия тепла, эвакуации и коммунальной катастрофы. После удара по Одесской ТЭЦ эксперт назвал города, где такой сценарий может повториться.

Россия продолжает наносить удары по объектам, от которых напрямую зависит жизнь крупных городов зимой. После Херсонской ТЭЦ, серьезные разрушения которой уже вынудили власти предупреждать людей о возможных длительных перебоях с теплом и светом и даже призывать к эвакуации, под удар попала Одесская теплоэлектроцентраль. И чем ближе отопительный сезон, тем опаснее становится сценарий, при котором отдельные города могут оставаться без базовых коммунальных услуг уже не на несколько часов.

Вечером 31 августа российские войска нанесли комбинированный удар с использованием ракет и беспилотников по Одесской ТЭЦ, входящей в Группу "Нафтогаз". Часть основного и вспомогательного оборудования повреждена, на территории станции разгребают завалы. Только после этого специалисты смогут окончательно оценить состояние объекта и масштаб последствий удара.

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Сам факт удара по ТЭЦ особенно опасен в преддверии холодов. Такие объекты обеспечивают города не только электроэнергией, но и теплом, а повреждения крупных узлов генерации и теплоснабжения могут потребовать гораздо более сложного и длительного ремонта, чем обычное восстановление сетей после обстрела.

Херсон без ТЭЦ: почему проблема уже не только в освещении

Ситуация в Херсоне после уничтожения ТЭЦ является одним из наиболее показательных сценариев того, как может выглядеть энергетическая война против украинских городов зимой 2026/27 года, говорит в комментарии Фокусу энергетический эксперт, профессор Полтавского политехнического университета Станислав Игнатьев.

После повторной атаки 27 августа Херсонская ТЭЦ получила серьезные повреждения. По имеющимся данным, фактически было выведено из строя теплогенерирующее и энергогенерирующее оборудование станции. Именно поэтому, объясняет эксперт, областные власти уже открыто заявляют, что рассчитывать на работу ТЭЦ в обычном режиме этой зимой невозможно, и рекомендуют жителям, прежде всего семьям с детьми и пожилым людям, рассмотреть возможность выезда на осенне-зимний период.

"Важно понимать: проблема Херсона — это уже не просто проблема поврежденной электростанции. Это проблема жизнеспособности централизованной энергетической инфраструктуры крупного города в условиях систематических атак", — подчеркивает Игнатьев.

Херсонская ТЭЦ одновременно является источником тепловой и электрической энергии, поэтому её потеря, по словам эксперта, вызывает каскадный эффект. Необходимо отдельно обеспечить электроснабжение города, отдельно — производство тепла, электроснабжение котельных, насосных станций, водоканала, больниц, связи и другой критически важной инфраструктуры.

Особенно опасной Игнатьев называет ситуацию именно с теплоснабжением. Еще в июле ситуацию с отоплением в Херсоне официально квалифицировали как угрозу возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера: в случае повреждения централизованной системы без тепла могли остаться более 500 многоквартирных домов. Тогда же речь шла о необходимости ускоренной децентрализации отопления.

В то же время эксперт предостерегает от утверждений о том, что Херсон гарантированно всю зиму останется полностью без электроэнергии. Электроснабжение и теплоснабжение — это разные системы, а часть дефицита электроэнергии можно компенсировать за счет сети, резервной генерации и распределенных источников.

"С теплом ситуация значительно сложнее. Электроэнергию при наличии исправных сетей можно передавать на сотни километров. Тепловую энергию — нет. Если крупная ТЭЦ обеспечивала централизованным теплом значительную часть города, её невозможно быстро заменить поставками тепла из другой области", — объясняет Игнатьев.

Поэтому сейчас для Херсона фактически остается стратегия максимальной децентрализации теплоснабжения. Речь идет об установке локальных и блочно-модульных котельных, когенерационных установок, резервных генераторов, автономного отопления для больниц, социальных учреждений и критически важных объектов.

Однако ключевой проблемой по-прежнему остается время.

До наступления устойчивых холодов осталось всего несколько месяцев. За этот период, отмечает эксперт, необходимо не просто закупить необходимое оборудование. Его необходимо доставить, смонтировать, подключить к газовым, электрическим и тепловым сетям, провести пуско-наладку и, что чрезвычайно важно именно для Херсона, обеспечить хотя бы минимальную физическую защиту.

Именно поэтому Игнатьев не считает призыв к эвакуации людей эмоциональным решением.

"Это один из элементов управления энергетическим риском. Чем меньше людей будет оставаться зависимыми от поврежденной централизованной системы во время морозов, тем меньше будет риск гуманитарного кризиса", — говорит эксперт.

Сценарий Херсона может повториться: какие города находятся в зоне наибольшего риска

Ситуация, сложившаяся сейчас в Херсоне, может повториться и в других регионах Украины, и, по мнению Игнатьева, это один из главных рисков отопительного сезона 2026/27 года.

В то же время эксперт предлагает говорить не столько об угрозе для целых областей, сколько об отдельных крупных городах и агломерациях, где наблюдается критическая зависимость от одного или нескольких крупных источников теплоснабжения и ограниченного количества высоковольтных узлов электроснабжения.

Условно Игнатьев выделяет несколько уровней риска.

Первый и самый высокий уровень — прифронтовые города. Прежде всего это Херсон, Харьков, Запорожье, Сумы, а также ряд городов Днепропетровской, Донецкой и других прифронтовых областей.

Причина, по его словам, очевидна: близость к фронту существенно расширяет набор средств поражения, которые может применять Россия, и одновременно сокращает время реагирования ПВО.

В Херсоне ситуация ещё сложнее, поскольку критически важная инфраструктура фактически постоянно находится в зоне обстрела.

"Именно поэтому восстановление крупного энергетического объекта в этой местности принципиально отличается от ремонта аналогичного объекта в тыловом регионе: отремонтированное оборудование может подвергнуться повторной атаке ещё до завершения восстановительных работ", — поясняет Игнатьев.

Второй уровень риска — крупные промышленные города с высокой концентрацией энергетической инфраструктуры.

Здесь эксперт в первую очередь выделяет Харьков, Запорожье и Днепр.

Для таких городов опасностью является не обязательно уничтожение одной электростанции. Гораздо более серьёзным сценарием, по словам Игнатьева, может стать одновременное или последовательное поражение генерации, крупных подстанций, трансформаторов, тепловых узлов и сетевой инфраструктуры.

Тогда возникает так называемый каскадный эффект: формально генерация может иметь место, но электроэнергию невозможно доставить потребителю; котельная может быть исправна, но без электропитания не работают насосы; вода есть, но водоканал не может обеспечить необходимое давление.

"Именно такие комплексные нарушения являются наиболее опасными зимой", — отмечает эксперт.

Отдельно Игнатьев обращает внимание на Харьков. У города уже есть опыт фактической энергетической изоляции после масштабных атак на генерирующие объекты и подстанции.

По мнению эксперта, для города с населением в сотни тысяч человек крайне важно как можно быстрее перейти от модели нескольких крупных источников к распределенной городской генерации и формированию локального энергетического острова.

Это означает десятки когенерационных установок, газопоршневых генераторов, локальных котельных, систем накопления электроэнергии, а также возможность автономной работы отдельных районов и критически важных объектов.

"Будущая модель устойчивого украинского города — это не одна большая ТЭЦ, которую после её уничтожения нечем заменить. Это сеть из десятков более мелких источников, физически разбросанных по территории города. Уничтожить такую систему одним или даже несколькими ударами гораздо сложнее", — говорит Игнатьев.

Запорожье и Днепр также остаются в зоне повышенного риска из-за концентрации промышленности, больших объемов потребления электроэнергии и наличия мощных сетевых узлов.

Особенность таких агломераций заключается в том, что проблема может возникнуть даже без полного уничтожения генерирующих мощностей. По словам эксперта, достаточно систематически атаковать подстанции 330/750 кВ, автотрансформаторы и узлы передачи электроэнергии, чтобы значительно ограничить возможность передачи мощности в город.

Поэтому оценивать энергетическую безопасность исключительно по принципу "работает ли электростанция или нет" Игнатьев считает уже неправильным.

"Мы должны оценивать всю цепочку: генерация → магистральная сеть → подстанции → распределительные сети → критическая инфраструктура → конечный потребитель. Если выходит из строя хотя бы одно критическое звено, возникают масштабные ограничения", — объясняет он.

Зима 2026/27: почему главная угроза — локальные энергетические кризисы

Несмотря на высокие риски для отдельных городов, Игнатьев не прогнозирует тотального длительного отключения электроэнергии по всей Украине.

За годы войны украинская энергосистема стала значительно более адаптивной: появилась возможность импорта электроэнергии из Европы, восстановлена часть генерирующих мощностей, внедряются распределенные газовые электростанции, накопители и резервные источники питания.

Однако риск локальных энергетических кризисов в отдельных городах этой зимой эксперт оценивает как очень высокий.

"Ситуация в Херсоне показывает, как может выглядеть самый худший локальный сценарий: противник не пытается мгновенно "отключить всю Украину", а систематически разрушает ключевые объекты конкретного города, затрудняя их восстановление повторными атаками", — говорит Игнатьев.

При морозе минус 10–15 градусов проблема отсутствия электроэнергии в течение нескольких часов, по его словам, является сложной, но управляемой. Отсутствие централизованного теплоснабжения в течение нескольких суток — это уже потенциальная коммунальная катастрофа.

После охлаждения домов возникает риск замерзания воды в системах отопления, повреждения внутридомовых сетей, водоснабжения и канализации. Тогда даже после возобновления выработки электроэнергии быстро вернуть тепло в тысячи квартир уже невозможно.

Именно поэтому, по мнению Игнатьева, главным показателем готовности города к зиме должно быть уже не только количество мегаватт доступной генерации, а количество часов или суток, в течение которых критически важная инфраструктура способна автономно функционировать после потери внешнего энергоснабжения.

"Херсон сегодня фактически демонстрирует, почему Украине необходимо переходить от концепции "восстановить то, что разрушили" к концепции "построить систему, которую невозможно уничтожить одним ударом". Это принципиально разные подходы", — отмечает эксперт.

Если город зависит от одной крупной ТЭЦ, нескольких крупных подстанций и одного-двух основных маршрутов электроснабжения, он остается уязвимым.

Если же в городе имеются десятки локальных источников генерации, когенерационные установки возле котельных, системы BESS, резервное питание водоканалов, больниц и насосных станций, а также возможность формировать локальные энергетические острова, то последствия даже очень масштабной атаки можно локализовать.

"Поэтому Херсон — это не только чрезвычайная ситуация в одном городе. Это очень серьёзный сигнал для Харькова, Запорожья, Сум, Днепра и других крупных городов: времени на децентрализацию энергетики фактически уже нет. Её нужно завершить не "в перспективе", а до наступления морозов.

"И я считаю, что именно способность отдельных городов функционировать автономно хотя бы в течение первых критических суток после масштабной атаки станет одним из главных факторов, определяющих, насколько сложной для Украины будет зима 2026/27 года", — подытожил Игнатьев.

Напомним, в ночь на 2 сентября РФ совершила массированную комбинированную атаку на Одессу. Фокус сообщал, что в результате обстрела были повреждены жилой дом, два учебных заведения, офисы, автомобили и инфраструктурный объект. Пострадали восемь человек, среди них ребенок, а в отдельных районах возникли перебои с электричеством и водой.