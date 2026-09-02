Комбинированный обстрел Одессы: РФ ударила по школам и дому, есть пострадавшие и перебои со светом

В ночь на 2 сентября в результате российского обстрела были повреждены квартиры на верхних этажах 24-этажного дома, сообщили в Одесской городской военной администрации. У одесситов была "тяжелая ночь", а восемь человек получили ранения. На фото с мест попадания средств поражения РФ — выбитые стекла в квартирах и школах, поврежденная мебель и классы со школьными принадлежностями. Каковы последствия комбинированного массированного удара РФ по Одессе?

Среди пострадавших в Одессе есть один ребенок, а двое раненых оказались в больнице, говорится в сообщении главы Одесской МВА Сергея Лысака. Указано, что в результате удара ВС РФ, помимо высотного здания и двух школ, были повреждены автомобили в центре жилого квартала и офисные здания. Кроме того, был нанесен удар по инфраструктурному объекту, подчеркнул чиновник.

Сообщение Лысака о последствиях российского обстрела 2 сентября появилось около 7 часов утра, через три-четыре часа после появления информации о взрывах в городе. Глава МВА сообщил, что на места ударов выехали специалисты, а энергетики спешат отремонтировать поврежденное оборудование и восстановить электроснабжение.

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"Враг вновь совершил массированную атаку на город. Пострадала инфраструктура. На данный момент известно о 8 пострадавших, среди них — один ребенок. Двое человек госпитализированы", — говорится в заявлении Лысака.

Чиновник опубликовал ряд фотографий, на которых запечатлены разрушения после удара со стороны РФ. На одной из фотографий — 24-этажное здание с поврежденными квартирами. На другой — класс с разбитыми школьными принадлежностями.

Обстрел Одессы — 24-этажка после удара РФ 2 сентября Фото: Сергей Лысак / Telegram

Обстрел Одессы — школьный класс после удара РФ 2 сентября Фото: Сергей Лысак / Telegram

Также есть фотографии, на которых видно несколько машин во дворе жилого квартала: их засыпало крупными обломками стройматериалов.

Обстрел Одессы — обломки во дворе многоэтажки после удара РФ 2 сентября Фото: Сергей Лысак / Telegram

И.о. мэра Одессы Игорь Коваль и глава Одесской ОГА Олег Кипер пока не публиковали информацию о российском обстреле Одессы в ночь на 2 сентября. Между тем появилась информация от первого заместителя городского головы Александра Филатова. Чиновник заявил, что повреждения зафиксированы в двух районах города — в Киевском и Приморском. В Киевском районе в результате взрывов выбило 600 окон, в Приморском — пострадали два лицея и офисы. Также указано, что людям предоставят OSB-плиты и пленку, чтобы закрыть окна. В Одессе временно не работает городской электротранспорт, сообщили в мэрии. Кроме того, в Пересыпском районе пропала вода и одесситам привезли цистерны з технической и питьевой водой.

Обстрел Одессы — что произошло в ночь на 2 сентября

Отметим, что информация об обстреле Одессы появилась в сети около 3 часов 2 сентября. Согласно данным Военно-воздушных сил и мониторинговых каналов, по городу летели ракеты "Бандероль", управляемые авиабомбы и баллистические ракеты. Местные жители писали в сети, что слышат звуки громких взрывов. Сергей Лысак предупредил горожан об опасности, а мониторинговые каналы заявили, что насчитали, ориентировочно, около двух десятков различных средств поражения, которыми РФ обстреливала Одессу. Среди них — две баллистические ракеты "Искандер-М", четыре КАБа, 11 ракет "Бандероль", также были замечены обычные и реактивные "Шахеды". Воздушные силы писали в Telegram, что средства поражения направлялись на Черноморское/Южное, на Одессу, на село Маяки (ближе к Молдове), на другие районы Одесской области. При этом Южное фигурировало несколько раз: туда летели и ракеты, и ударные БПЛА, и "Бандероли", в то время как по Одессе несколько раз наносили удары КАБами.

Напоминаем, что в ночь на 31 августа РФ совершила очередной массированный обстрел Одессы: жители города слышали серию взрывов.