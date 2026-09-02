В Одессе раздались взрывы: россияне массированно атакуют город реактивными БПЛА, "Бандеролями" и КАБ

В ночь на 2 сентября в Одессе раздалась серия мощных взрывов. Российская армия нанесла массированный удар по городу, запустив ракеты, беспилотники и авиабомбы. Сообщается о разрушении жилых домов в результате обстрела.

Воздушные силы и мониторинговые каналы предупреждали о запусках россиянами в направлении города реактивных беспилотников типа "Шахед", барражирующих боеприпасов типа "Бандероль", баллистических ракет "Искандер" и управляемых авиабомб (КАБ). Фокус собрал информацию о том, что известно о ночном обстреле Одессы.

Около 02:00 председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что в Одесском районе объявлена воздушная тревога. В последующие минуты тревога также распространилась на всю область из-за активности российской авиации и пролета дронов.

В это время в Одессе раздались взрывы. Военно-воздушные силы призвали жителей Одессы немедленно укрыться до отбоя.

Відео дня

Военно-воздушные силы предупреждали о запусках дронов и ракет по Одессе

Около 03:00 председатель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак рассказал о первых последствиях массированного обстрела города. По его информации, под ударом россиян оказались объекты инфраструктуры.

Кроме того, чиновник заявил, что, по предварительным данным, в Одессе зафиксировано разрушение жилых домов. Однако на момент публикации подтверждения и подробности атаки неизвестны.

"Воздушная тревога продолжается. Позаботьтесь о своей безопасности. Берегите себя и своих близких", — призвал Лысак.

Мониторинговые каналы сообщили, что, по предварительной информации, противник применил для атаки на Одессу как минимум 2 ракеты "Искандер-М", 4 УМПБ-5 КАБ, 11 малогабаритных КР "Бандероль", а также обычные и реактивные БПЛА. Официально пока в Воздушных силах эти данные не комментировали.

Напомним, 1 сентября в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в результате ночной атаки РФ в Киеве и области погибли 12 человек.

Кроме того, поздно вечером 31 августа россияне нанесли массированный удар по Одессе с помощью дронов, ракет и КАБ, в результате чего пострадала инфраструктура.