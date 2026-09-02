В Одесі пролунали вибухи: росіяни масовано атакували місто реактивними БпЛА, "Бандеролями" і КАБ

У ніч на 2 вересня в Одесі пролунала серія потужних вибухів. Російська армія здійснила масовану атаку на місто, запустивши ракети, безпілотники і авіабомби. Повідомляють про руйнування житлових будинків внаслідок обстрілу.

Повітряні сили та моніторингові канали попереджали про пуски росіяни у напрямку міста реактивних безпілотників типу "Шахед", баражуючих боєприпасів типу "Бандероль", балістичних ракет "Іскандер" та керованих авіабомб (КАБ). Фокус зібрав, що відомо про нічний обстріл Одеси.

Близько 02:00 години голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що в Одеському районі оголосили повітряну тривогу. У наступні хвилини тривога також поширилася на всю область через активність російської авіації і проліт дронів.

У той час в Одесі почали лунати вибухи. Повітряні сили закликали мешканців Одеси негайно прямувати в укриття до відбою.

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Повітряні сили попереджали про пуски дронів і ракет на Одесу

Близько 03:00 години голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак розповів про перші наслідки масованого обстрілу міста. За його інформацією, під ударом росіян опинилися об'єкти інфраструктури.

Також посадовець заявив, що, попередньо, в Одесі зафіксовано руйнування житлових будинків. Проте підтвердження та подробиці атаки на момент публікації невідомі.

"Повітряна тривога триває. Подбайте про власну безпеку. Бережіть себе та своїх близьких", — закликав Лисак.

Моніторингові канали повідомили, що ворог, за попередньою інформацією, застосував для атаки на Одесу щонайменше 2 ракети "Іскандер-М", 4 УМПБ-5 КАБ, 11 малогабаритних КР "Бандероль", звичайні та реактивні БпЛА. Офіційно поки у Повітряних силах не коментували ці дані.

Нагадаємо, 1 вересня у Державній службі надзвичайних ситуацій повідомили, що внаслідок нічної атаки РФ у Києві та області загинули 12 людей.

Також пізно ввечері 31 серпня росіяни масовано атакували Одесу дронами, ракетами і КАБ, внаслідок чого постраждала інфраструктура.