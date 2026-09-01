З'явились нові деталі нічного удару РФ: вирва посеред подвір'я, 12 загиблих (фото)

Від нічного ракетного удару Росії по Україні у Києві та Київській області загинуло 12 людей, повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій. Палали будівлі у столиці, Одесі, Чернігові, Запоріжжі. У Борисполі ракета вибухнула на подвір'ї багатоповерхівки: на відео та фото — кількаметрова вирва за два метри від вікон першого поверху. Яка нова інформація про нічний обстріл 1 вересня?

У Київській області від удару РФ 1 вересня загинуло троє людей, а 12 отримали поранення, ідеться у повідомленні ДСНС на сторінці Facebook. У Борисполі загорілась п'ятиповерхівка, автомобілі, об'єкти цивільної інфраструктури. З будинку евакуювали 48 людей, є восьмеро постраждалих (діти 16 та 5 років), двою людей витягнули з-під завалів, але наразі загиблих немає. Тим часом рятувальники написали, що двоє людей загинуло через удар по промисловому підприємству, а ще одна людина — через удар по СТО. Окрім Борисполя, на Київщині постраждали села Григорівка та Гусачівка. Фокус зібрав інформацію про наслідки обстрілу в інших регіонах України та про роботу ППО.

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Обстріл України — деталі удару РФ 1 вересня

Згідно з даними Повітряних сил ЗСУ, 1 вересня ЗС РФ вдарили по Україні невказаною кількістю балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23/С-400, крилатими ракетами "Калібр", протирадіолокаційними ракетами Х-31П, ракетами S8000 "Бандероль", і також 218 дронів різних типів. Сили ППО збили п'ять балістичних ракет, дві "Бандеролі", п'ять "Калібрів", 187 дронів: стались влучання у 28 локаціях.

Київ. ДСНС написало, що у столиці загинуло восьмеро людей, ще п'ятеро постраждалих (з них троє дітей). Також уточнюється, де загинули люди. У Дарницькому районі Києва — семеро загиблих і одна людина у лікарні. Тим часом в "Укрзалізниці" повідомили про сімох загиблих після влучання РФ у депо. У Голосіївському районі — один загиблий, а після удару РФ почалась пожежа у нежитловому приміщенні. У Солом'янському районі росіяни зруйнували житловий будинок, але з-під завалів вдалось врятувати цілу родину, ідеться у повідомленні рятувальників.

Обстріл України — руїни будинку у Києві після удару РФ 1 вересня Фото: ДСНС

Київська область та Бориспіль. ДСНС опублікувало низку фото з місця удару по Борисполю: бачимо, як у квартир на першому поверсі винесло частину стіни. Медіа "Радіо Свободи" поспілкувалось з родичами потерпілої родини з квартири на першому поверсі. Родичі розповіли, що всередину будинку винесло стіни, вигоріли усі речі та навіть шпалери. У Київській ОВА підтвердили інформацію про влучання та жертв.

Обстріл України — руїни будинку у Борисполі після удару РФ 1 вересня Фото: ДСНС

Інші постраждалі регіони. Рятувальники розповіли, що ЗС РФ ударили по Чернігівщині. Зокрема, стались влучання у Новгород-Сіверський районі.Через удар безпілотника почались пожежі, а постраждалих немає. У Запоріжжі росіяни атакували машину рятувальників: четверо працівників потрапили до лікарні з пораненнями. У Одеській області горів житловий будинок, швейний цех та контрольно-пропускний пункт, відомо про одного пораненого.

Зазначимо, Фокус писав про перші наслідки нічного удару РФ, про які стало відомо зранку 1 вересня. Серед іншого, Державна прикордонна служба повідомила про влучання по ККП на кордоні з Румунією.

Нагадуємо, 31 серпня стало відомо про влучання засобу ураження РФ по складу торгівельної мережі "Аврора": компанія розповіла про наслідки.