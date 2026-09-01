РФ вдарила по Києву, Харкову, Одесі: влучання у депо "Укрзалізниці", семеро загиблих, що відомо

В ніч на 1 вересня Росія запустила по Україні ракети різних типів та ударні безпілотники, повідомили у моніторингових каналах та у Повітряних силах. Летіли ракети "Калібр" та балістика, а зранку стало відомо про чотирьох загиблих, а потім кількість жертв зросла. Які наслідки нічного обстрілу, який відбувся за кілька годин до початку перших уроків у школах?

Перша інформація про вибухи внаслідок російського обстрілу з'явилась близько опівночі 1 вересня, написали у соцмережах. Згодом додалась інформація про пуски "Калібрів" з району Чорного моря та про пуски балістики з північного сходу. Вибухало у Києві, Київській області й також в Одесі. Крім того, ракети та дрони пролітали над низкою регіонів на півночі, півдні та в центрі України. Фокус зібрав інформацію про нічний удар по українцях.

Повітряні сили о 8 год 1 вересня повідомили, що засоби ППО збили 96 з 121 дрона різних типів. Крім того, була одна ракет Х-59, яка не досягла цілі. Інформації про збиття балістики та "Калібрів" немає, але вказано, що стались влучання у 11 локаціях. При цьому російська атака тривала з 18:30 31 серпня по 8 год 1 вересня.

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Обстріл України — що сталось 1 вересня

Згідно з даними Повітряних сил та моніторингових каналів, у Харкові чули вибухи близько 0:30, у Києві та Київській області — близько 2-3 год, під ранок — в Одесі та в південних регіонах. Протягом ночі 1 вересня командування інформувало про удари крилатих ракет "Калібр", балістичних ракет та реактивних дронів. Зранку війкові адміністрації та місцеві пабліки розповіли про наслідки російського обстрілу.

Київ та Київська область. Згідно з даними КМВА, у столиці загинуло троє людей. Вибухи лунали у Києві і також у Борисполі. Вночі військова адміністрація інформувала про займання у Солом'янському районі та про чотирьох постраждалих, з них двоє дітей. Крім того, була пожежа у Дніпровському районі. О 4 год уточнили, що від російського удару по столиці загинуло троє людей і ще четверо постраждали.

Тим часом мер Києва Віталій Кличко писав про атаку РФ, яка сталась увечері 31 серпня. Згідно з даними мерії, горіло у Голосіївському, Дарницькому, Солом'янському районах: без постраждалих.

Зранку глава правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський повідомив, що РФ влучили по депо залізничної у Києві. Зі слів Перцовського, загинуло семеро людей, з них шестеро — залізничники. Крім того, ще троє постраждалих потрапили у лікарню. Росіяни пошкодили депо, інші споруди, загорівся цех, є руйнування, написав посадовець на сторінці Facebook.

"Багато руйнувань. З ночі перебуваємо тут на місці. Поруч — вщент зруйнований цех. Низку загорянь ще усувають рятувальники. На двох перегонах закривали рух, відкрили", — ідеться у дописі.

Глава Київської ОВА Тимур Ткаченко написав, що у Борисполі отримав пошкодження багатоквартирний будинок: евакуювали 48 людей. На фото з місця подій — будівля, у якої винесло двері та вікна, подвір'я, засипане уламками будматеріалів.

Обстріл України — руйнування у Борисполі 1 вересня Фото: Telegram

У Одеській та Харківській ОВА поки не писали про наслідки російського удару. Водночас у ДПСУ заявили про влучання "Шахеда" у пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією. Наголошується, що пункт не працює: показали фото повністю зруйнованого та вигорілого об'єкта, який, як з'ясувалось, не вперше потрапив під удар РФ. Чи є поранені та загиблі, не вказано.

Обстріл України — КПП "Орлівка" після удару РФ 1 вересня Фото: ДПСУ

Зазначимо, Фокус писав про перебіг нічного удару РФ. Перша інформація про вибухи з'явилась близько 2 год 1 вересня: кияни почули серію гучних вибухів через можливу атаку балістики та "Калібрів".

Нагадуємо, 28 вересня з'явилась заява російського посадовця, який заявив про навмисні удари по цивільних.