РФ ударила по Киеву, Харькову, Одессе: попадание в депо "Укрзализныци", семеро погибших, что известно

В ночь на 1 сентября Россия нанесла по Украине ракетные удары различными типами ракет и ударными беспилотниками, сообщили в мониторинговых каналах и в Военно-воздушных силах. Летели ракеты "Калибр" и баллистические ракеты, а утром стало известно о четырёх погибших, а потом количество жертв возросло. Каковы последствия ночного обстрела, произошедшего за несколько часов до начала первых уроков в школах?

Первые сообщения о взрывах в результате российского обстрела появились около полуночи 1 сентября, как сообщили в соцсетях. Позже появилась информация о запусках ракет "Калибр" из района Черного моря и о запусках баллистических ракет с северо-востока. Взрывы произошли в Киеве, Киевской области, а также в Одессе. Кроме того, ракеты и дроны пролетали над рядом регионов на севере, юге и в центре Украины. Фокус собрал информацию о ночном ударе по украинцам.

В 8:00 1 сентября Военно-воздушные силы сообщили, что средства ПВО сбили 96 из 121 дрона различных типов. Кроме того, была одна ракета Х-59, которая не достигла цели. Информации о сбитых баллистических ракетах и "Калибрах" нет, но указано, что были попадания в 11 точках. При этом российская атака продолжалась с 18:30 31 августа до 8 часов 1 сентября.

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Обстрел Украины — что произошло 1 сентября

Согласно данным Военно-воздушных сил и мониторинговых каналов, в Харькове взрывы слышались около 0:30, в Киеве и Киевской области — около 2–3 часов ночи, а к утру — в Одессе и в южных регионах. В течение ночи 1 сентября командование сообщало об ударах крылатыми ракетами "Калибр", баллистическими ракетами и реактивными дронами. Утром военные администрации и местные паблики рассказали о последствиях российского обстрела.

Киев и Киевская область. По данным КМВА, в столице погибли три человека. Взрывы прогремели в Киеве, а также в Борисполе. Ночью военная администрация сообщила о возгорании в Соломенском районе и о четырёх пострадавших, из них двое детей. Кроме того, произошёл пожар в Днепровском районе. В 4 часа утра уточнили, что в результате российского удара по столице погибли три человека и ещё четверо пострадали.

Тем временем мэр Киева Виталий Кличко сообщил об атаке со стороны РФ, произошедшей вечером 31 августа. По данным мэрии, пожары произошли в Голосеевском, Дарницком и Соломенском районах: пострадавших нет.

Утром глава правления "Укрзализныци" Александр Перцовский сообщил, что РФ нанесла удар по железнодорожному депо в Киеве. По словам Перцовского, погибли семь человек, из них шестеро — железнодорожники. Кроме того, ещё трое пострадавших были госпитализированы. Россияне повредили депо и другие сооружения, загорелся цех, есть разрушения, написал чиновник на своей странице в Facebook.

"Много разрушений. С ночи находимся здесь на месте. Рядом — полностью разрушенный цех. Спасатели продолжают тушить несколько очагов возгорания. На двух участках дороги движение было перекрыто, но уже открыто", — говорится в сообщении.

Глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в Борисполе пострадал многоквартирный дом: эвакуировали 48 человек. На фото с места событий — здание, у которого выбило двери и окна, двор, засыпанный обломками стройматериалов

Обстрел Украины — разрушения в Борисполе 1 сентября Фото: Telegram

В Одесской и Харьковской областных государственных администрациях пока не сообщали о последствиях российского удара. В то же время в ГПСУ заявили, что ракета "Шахед" попала в пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией (на Дунае). Отмечается, что пункт не работает: показали фото полностью разрушенного и выгорелого объекта, который, как оказалось, не первый раз пострадал от атаки РФ. Есть ли раненые или погибшие, не указано.

Обстрел Украины — КПП "Орловка" после удара РФ 1 сентября Фото: ГСПУ

Отметим, что Фокус писал о ходе ночного удара РФ. Первые сообщения о взрывах появились около 2 часов ночи 1 сентября: киевляне услышали серию громких взрывов, связанных с возможной атакой баллистических ракет и ракет "Калибр".

Напоминаем, что 28 сентября появилось заявление российского чиновника, который заявил об умышленных ударах по гражданским лицам.