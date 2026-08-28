"Чтобы подняли лапки": в РФ открыто подтвердили бомбардировку гражданского населения Украины (видео)

В Государственной Думе Российской Федерации открыто признали, что намеренно наносят удары по городам Украины и по гражданским, чтобы заставить украинцев капитулировать, сообщили СМИ. Российский политик Петр Толстой заявил, что капитуляция наступит, если в Украине устроят "выжженную землю". Какие тезисы о реальных действиях российской армии высказал политик, который будет переизбираться на осенних выборах в РФ?

Тезисы Толстого о целях российских ударов по гражданским украинским городам прозвучали в эфире одного из пропагандистских телеканалов, говорится в материале российского СМИ "Осторожно, новости". По словам спикера Госдумы РФ, сначала можно предупредить украинцев, чтобы они покинули города, по которым будет наносить удары РФ, а затем уничтожить населенные пункты. Толстой заявил, что ВС РФ таким образом добьются капитуляции Украины, и чтобы украинцы "подняли лапки".

Толстой прокомментировал удары РФ по Украине в ток-шоу "Время покажет" на телеканале "Первый". Ведущий поинтересовался, что станет с 20-миллионным населением Украины после массированных российских обстрелов. Политик и пропагандист заявил, что украинцев будут предупреждать об обстрелах и что это не "жестокость", а преднамеренная "деморализация". При этом цель РФ — деморализовать украинцев до такой степени, чтобы они "с поднятыми лапками вышли навстречу нашим войскам".

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СМИ отметили, что заявление Толстого противоречит сообщениям Минобороны РФ и МИД РФ, которые регулярно заявляют, что российские ракеты и дроны поражают исключительно военные цели.

Петр Толстой — российский пропагандист, прокремлевский политик и заместитель спикера Госдумы ЗС РФ. Политик не раз открыто высказывал свое отношение к украинцам и западным партнерам, которые им помогают. Одно из таких высказываний прозвучало, например, весной 2024 года: Толстой пообещал французам, что "всех убьют". Между тем у политика из РФ до сих пор есть страница в западной социальной сети Facebook, где он свободно высказывает мысли об ударах по украинцам и имеет почти 8 тыс. подписчиков

Обстрелы Украины — Толстой об ударах РФ летом 2026 года Фото: Скриншот

Обстрелы Украины — подробности ударов РФ

Отметим, что Фокус писал об обстрелах Украины, которые РФ устроила в августе 2026 года. После ударов дронов и ракет различных типов начали гореть склады сетей гипермаркетов, продающих продукты и другую промышленную продукцию украинцам. В результате российского обстрела 28 августа в Запорожье загорелся гипермаркет строительных материалов "Эпицентр". На видео с кадрами попадания по гражданскому объекту — здание, охваченное огнем и дымом.

Накануне, 27 августа, — горели склады в Бориспольском районе. При этом обстрел начался с ночи и продолжался весь день. Стало известно, что загорелись склады сетей магазинов "Фора", "Рошен", "Сильпо", Comfy и других. Аналогичная ситуация сложилась после атаки РФ 12 августа. Как выяснили СМИ, загорелись крупные распределительные центры в Броварском районе. Среди пострадавших — ритейл-компании АТБ, Metro, Novus, Auchan, "Сильпо".

Напоминаем, что 28 августа под удар РФ попал склад завода "Хортица": в сети показали последствия попадания российского дрона.