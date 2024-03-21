"Всех убьем": вице-спикер Госдумы РФ пригрозил Франции за появление войск в Украине (видео)

Парламентарий Петр Толстой заявил, что Россия не будет учитывать ядерные боеголовки, которые имеет Франция. Зато будет уничтожать всех западных военных, которые появятся в Украине.

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Франция будет встречать французских солдат, которые в гробах будут возвращаться из Украины. Гробы станут следствием решения президента Эмманюэля Макрона направить армейские подразделения на помощь ВСУ. Российские силы уничтожат всех западных военных, если они осмелятся появиться на российско-украинской войне. Угрозы РФ выразил на чистом французском вице-спикер Государственной думы Петр Толстой во время интервью французскому порталу BFM TV.

Петр Толстой объяснил журналисту, что Россия намерена игнорировать заявления Макрона. При этом не будет принимать во внимание то, что Франция — ядерная держава и имеет 200 ядерных боеголовок.

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"Нас не волнует ни сам Макрон, ни что он говорит, ни его ограничения. Поэтому мы убьем всех французских солдат, которые ступят на украинскую землю. Всех до одного", — прозвучало в эфире BFM TV.

После этого в аэропорту Орли во Франции начнут массово появляться гробы с погибшими французами, за которые будет отвечать Макрон, а не российское государство, уверен россиянин.

"Идея отправить французских солдат на Украину закончится тем, что в аэропорт Орли прибудут гробы, накрытые французским флагом. И за ними будет приезжать не Макрон. Французы должны понять последствия, вот и все. Вы, французы, желающие отправить солдат в Одессу, провоцируете третью мировую войну", — сказал он.

Кроме того, Толстой сообщил о количестве "французских наемников", которые уже якобы побывали в Украине — 367 человек (общее количество иностранцев в ВСУ — 13 тыс., уверен россиянин). В течение двух лет войны ВС РФ убила уже 147 граждан Франции, заверил пропагандист и политик.

"На сегодня, если считать за все время конфликта в Украине, там побывало 13 тысяч наемников. Из них 367 французов. Из них 147 ликвидированы. 147 граждан Франции уже погибли в Украине. И мы убьем всех остальных. По этому поводу можете не переживать", — заявил вице-спикер Госдумы РФ.

Отметим, Петр Толстой — 54-летний россиянин, который до появления в Госдуме (в 2021 году) работал на российском пропагандистском телеканале "Первый канал", а перед этим — во французских информационных агентствах Le Monde и Agence France-Presse. Мужчина получил второе высшее образование во Франции и за это извинялся перед "избирателями". Фокус ранее приводил некоторые его высказывания: например, в мае 2023 года он грозился"дойти до Польши", если Украина получит дальнобойные ракеты. В сентябре 2023 года Толстой предложил россиянам готовиться к войне, которая якобы продлится еще два-три года.

Франция и Украина — детали

В феврале 2024 года президент Франции заявил, что рассматривает возможность отправки войск в Украину. Первая реакция европейских политиков была преимущественно негативная: в частности, с такой идеей не согласились в Германии.

Позже о возможности отправки собственного контингента высказались в странах Балтии. Между тем Макрон уточнил свою позицию: отметил, что это произойдет не скоро, а военные не окажутся на фронте, а, например, займутся разминированием.

Напоминаем, в марте политолог объяснил, что Франция рассматривает две модели отправки подразделений в Украину. Между тем подобную идею ранее высказывал президент Польши Анджей Дуда.