"Всіх уб'ємо": віцеспікер Держдуми РФ пригрозив Франції за появу військ в Україні (відео)

Парламентар Петро Толстой заявив, що Росія не зважатиме на ядерні боєголовки, які має Франція. Натомість буде нищити усіх західних військових, які з'являться в Україні.

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Франція зустрічатиме французьких солдатів, які у трунах вертатимуться з України. Труни стануть наслідком рішення президента Емманюеля Макрона надіслати армійські підрозділи на допомогу ЗСУ. Російські сили знищать усіх західних військових, якщо вони наважаться з'явитись на російсько-українській війні. Погрози РФ висловив чистою французькою віцеспікер Державної думи Петро Толстой під час інтерв'ю французькому порталу BFM TV.

Петро Толстой пояснив журналісту, що Росія має намір ігнорувати заяви Макрона. При цьому не буде брати до уваги те, що Франція — ядерна держава і має 200 ядерних боєголовок.

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"Нас не хвилює ні сам Макрон, ні що він каже, ні його обмеження. Тож ми вб'ємо всіх французьких солдатів, які ступлять на українську землю. Усіх до одного", — пролунало у ефірі BFM TV.

Після цього у аеропорту Орлі у Франції почнуть масово з'являтись труни з загиблими французами, за які буде відповідати Макрон, а не російська держава, впевнений росіянин.

"Ідея відправити французьких солдатів на Україну закінчиться тим, що до аеропорту Орлі прибудуть труни, накриті французьким прапором. І за ними приїжджатиме не Макрон. Французи мають зрозуміти наслідки, от і все. Ви, французи, які бажають відправити солдатів до Одеси, провокуєте третю світову війну", — сказав він.

Крім того, Толстой повідомив про кількість "французьких найманців", які вже начебто побували в Україні — 367 осіб (загальна кількість іноземців в ЗСУ — 13 тис., впевнений росіянин). Протягом двох років війни ЗС РФ убила вже 147 громадян Франції, запевнив пропагандист та політик.

"На сьогодні, якщо рахувати за весь час конфлікту в Україні, там побувало 13 тисяч найманців. З них 367 французів. З них 147 ліквідовано. 147 громадян Франції вже загинули в Україні. І ми вб'ємо всіх інших. Із цього приводу можете не переживати", — заявив віцеспікер Держдуми РФ.

Зазначимо, Петро Толстой — 54-річний росіянин, який до появи у Держдумі (у 2021 році) працював на російському пропагандистському телеканалі "Первый канал", а перед цим — у французьких інформаційних агентствах Le Monde та Agence France-Presse. Чоловік здобув другу вищу освіту у Франції і за це перепрошував "виборців". Фокус раніше наводив деякі його вислови: наприклад, у травні 2023 року він грозився "дійти до Польщі", якщо Україна отримає далекобійні ракети. У вересні 2023 року Толстой запропонував росіянам готуватись до війни, яка начебто триватиме ще два-три роки.

Франція та Україна — деталі

У лютому 2024 року президент Франції заявив, що розглядає можливість надсилання військ в Україну. Перша реакція європейських політиків була переважно негативна: зокрема, з такою ідеєю не погодились у Німеччині.

Пізніше про можливість надсилання власного контингенту висловились у країнах Балтії. Тим часом Макрон уточнив свою позицію: зауважив, що це станеться не скоро, а військові не опиняться на фронті, а, наприклад, займуться розмінуванням.

Нагадуємо, у березні політолог пояснив, що Франція розглядає дві моделі надсилання підрозділів в Україну. Тим часом подібну ідею раніше висловлював президент Польщі Анджей Дуда.