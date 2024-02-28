Зброя, а не солдати: Шольц проти ідеї Макрона про західні війська для України

Анонімний європейський чиновник заявив, що в Україні діють "західні спецнази". Водночас у Німеччині запевняють, що всі західні країни відмовилися надавати свої війська для України.

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Збройні сили Німеччини, а також інших країн-членів НАТО і Європейського Союзу не братимуть участі в бойових діях в Україні. Президент Франції Емманюель Макрон, який висловив ідею введення західних військ, повинен зосередитися на виробництві зброї для України, а не у використанні європейців на війні з РФ. Про ставлення німецьких урядовців до пропозиції Макрона розповіли на порталі Financial Times.

Журналісти зауважили, що відбувається франко-німецька суперечка щодо того, як потрібно діяти в теперішній ситуації. Двоє урядовців Німеччини, Федеральний канцлер Олаф Шольц і віцеканцлер Роберт Габек, відкинули пропозицію французького президента.

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Олаф Шольц пояснив, що існує домовленість між лідерами західних країн. За його словами, вирішено, що на територію України не ступить нога жодного піхотинця з країни НАТО або ЄС. Із цією думкою погодилися, зокрема, лідери Польщі, Чехії та Італії.

"На українській землі не буде жодних сухопутних військ, жодних солдатів, які туди надсилатимуть європейські країни чи країни НАТО".

Роберт Габек зазначив, що прагнення Макрона допомогти Україні — це добре. Але кращий варіант — це надати більшу кількість зброї. Серед іншого — відправити максимально можливу кількість боєприпасів і танків. Водночас на німецькі війська українцям не дочекатися — "на це немає жодних шансів".

"Мені приємно, що Франція думає про те, як збільшити підтримку України, але я можу дати їй пораду — постачайте більше зброї".

На порталі Financial Times також опублікували коментар неназваного західного чиновника, який займається сферою оборони. Співрозмовник журналістів зауважив, що заява Макрона має на меті створити "двозначність" у відповідь на погрози Кремля. Водночас насправді в Україні перебувають іноземні військові, але вони діють таємно.

"Усі знають, що в Україні є західні спецнази, — вони просто не визнавали цього офіційно".

Німеччина й Україна — деталі

Зазначимо, на порталі Збройних сил Німеччини (бундесверу) регулярно публікують перелік зброї та військового спорядження, яке передають Україні. В останніх пакетах, про які розповіли в ЗМІ, — бронетехніка для розмінування, ракети для ППО, деякі види дронів тощо. Водночас в Україні очікують на отримання далекобійної авіаракети TAURUS, яка могла б дістати до цілей на Кримському півострові й до Кримського мосту.

Нагадуємо, 22 лютого німецькі парламентарі ухвалили рішення передати ЗСУ далекобійні ракети. Незабаром після цього Олаф Шольц ще раз наголосив, що ракет TAURUS українці не матимуть, бо це означатиме, що Німеччина вступила у війну з РФ.