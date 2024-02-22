Рішення за Шольцем: Бундестаг проголосував за рекомендацію відправити Україні Taurus, — нардеп

За словами Єгора Чернєва, далекобійні ракети можуть допомогти завдавати точкові удари глибоко в тилу противника, тому необхідні Україні. Градус питання поступово зростає.

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Німецький Бундестаг проголосував за рекомендацію, яка закликає виділити додаткову допомогу Україні. Мова про далекобійні ракети. Про це написав народний депутат і заступник голови комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook 22 лютого.

За його словами, уряд Німеччини наполягає, щоб у розпорядженні Збройних сил України з'явилися ракети Taurus, дискусії щодо яких тривають уже тривалий час.

"Щойно Бундестаг проголосував за рекомендацію надати Україні системи дальньої дії для завдавання "точкових ударів глибоко в тилу російського агресора". Тобто Таурусiв. Це — коаліційний документ, на відміну від опозиційного, який відхилили сьогодні трохи раніше", — написав Єгор Чернєв.

У Бундестазі проголосували за те, щоб виділити ракети Taurus Україні Фото: Скриншот

Градус питання продовжують поступово підвищувати, адже це може допомогти домогтися вагомих результатів. При цьому остаточне рішення буде за канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Він поки що ніяк не коментував рекомендацію, яку ухвалили в Бундестазі.

До слова, незадовго до цього відбулося ще одне голосування з питання відправки Україні далекобійних крилатих ракет Taurus. Це була пропозиція парламентської групи ХДС/ХСС, яка провалилася. За проголосували всього 182 депутати, проти — 480, утрималися 5.

Нагадаємо, 20 лютого повідомлялося, що уряд Німеччини, ймовірно, відправить крилаті ракети Taurus Україні. Урядова коаліція підготувала непублічну пропозицію, яка має на меті доставити для української армії більше боєприпасів і далекобійних систем.