Уряд Німеччини, ймовірно, відправить крилаті ракети Taurus Україні, – ЗМІ

Урядова коаліція підготувала непублічну пропозицію, яка має на меті доставити для українського війська більше боєприпасів та далекобійних систем.

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Партії урядової коаліції Німеччини вже підготувала пропозицію щодо озброєння для України, у якій згадуються надання далекобійних систем. Крилаті ракети Taurus також можуть передати, але вони не вказані. Про це повідомляє Bild з посиланням на Німецьке агентство преси.

Коаліція, як йдеться у повідомленні, підготувала непублічну пропозицію, яка має на меті доставити до Києва більше боєприпасів. Допомога стосується й надання транспортних засобів і систем озброєнь. У Бундестазі цього тижня має відбутися голосування щодо пропозиції.

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У проєкті прямо не згадуються крилаті ракети Taurus. Йдеться про те, що Україна завдяки цій допомозі зможе здійснювати цілеспрямовані удари по стратегічно важливих цілях, розташованих далеко в тилу російського агресора відповідно до норм міжнародного права.

Інформацію стосовно того, які саме системи озброєння нададуть, наразі не оголосили. В урядовій німецькій коаліції переконані, що українські війська повинні мати можливість завдавати удару по військових складах або шляхах постачання, які розташовані далеко за лінією фронту. Таким чином, українські війська отримають кращий захист.

Допомога від Німеччини для України

Німецька влада заявляла, що надала Україні понад 17 млрд євро допомоги. Ця цифра включає й підтримку біженців, через що деякі фахівці критикують Берлін за спосіб підрахунку. Уряд Олафа Шольца, за інформацією Deutsche Welle, завищує витрати Німеччини на оборону та надання допомоги українській армії.

Після телефонної розмови з президентом США Джо Байден 17 січня німецький канцлер оголосив щодо своїх намірів надати військову допомогу Україні на суму понад 7 млрд євро. За його словами, він і американський лідер єдині у своєму прагненні й надалі продовжували надавати підтримку українцям у боротьбі з російськими окупантами.

Німеччина наприкінці грудня відправила Україні "зимовий" енергетичний пакет допомоги на майже €90 млн. Українські енергетики використовують обладнання, яке придбане на німецькі кошти, щоб провести ремонт зруйнованих підстанцій та електростанцій.

Нагадаємо, 9 лютого депутат Бундестагу закликав завдавати нищівних ударів по РФ. За словами Родеріха Кізеветтера, сама Німеччина не повинна бути втягнута в російсько-українську війну, проте Україні слід допомогти уражати військові об'єкти на території РФ.