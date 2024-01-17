Німеччина анонсувала військову допомогу Україні на понад 7 млрд євро, — Шольц

За словами німецького канцлера, він та президент США Джо Байден єдині у своєму бажанні продовжувати надавати підтримку українцям у боротьбі із російськими окупантами.

Related video

Після телефонної розмови з президентом США Джо Байден, канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив, про надання військової допомоги Україні на суму понад 7 млрд євро. Про це німецький політик заявив у Х (колишній Twitter).

За словами Шольца, він та президент Байден єдині у своєму бажанні продовжувати надавати Україні підтримку, а зокрема фінансову, гуманітарну та військову.

"Президент Байден і я згодні: ми хочемо продовжувати надавати фінансову, гуманітарну та військову підтримку Україні. Сьогодні я спілкувався з ним телефоном. У 2024 році Німеччина надасть військові товари на суму понад 7 мільярдів євро", — йдеться у повідомленні канцлера.

Окрім того, у Білому домі заявили, що під час розмови лідери узгодили продовження непохитної підтримки України у контексті її боротьби з агресією Російської Федерації .

Раніше ЗМІ повідомляли, що Байден не бажає рішучої поразки Росії у війні. Британський журналіст Домінік Лоусон відзначає невпевненість, яку виявляють західні лідери щодо подальшої військової підтримки України. На цьому тлі виділяється більш впевнена позиція Ріші Сунака.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький повідомляв, що партнери продовжуватимуть підтримувати Україну в опорі діям російських окупантів, не тільки надаючи військове обладнання, а й забезпечуючи навчання для ЗСУ.