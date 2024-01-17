Байден терміново скликав лідерів Конгресу в Білий дім для обговорення допомоги Україні, — ЗМІ

За словами журналістів, в обговоренні в Білому домі візьмуть участь спікер у Палаті представників Майк Джонсон, лідер більшості в Сенаті Чак Шумер та інші політики.

Related video

Президент США Джо Байден скликав лідерів Конгресу в Білий дім. Зустріч має відбутися в середу 17 січня. Про це пише видання Politico.

За словами журналістів, політики говоритимуть про витрати на національну безпеку для надання допомоги Україні та іншим партнерам.

"Учасники переговорів у Сенаті витратили місяці на обговорення потенційної двопартійної угоди про додавання нових обмежень прикордонної та імміграційної політики до додаткового запиту Байдена щодо виділення 100 мільярдів доларів для України, Ізраїлю, Тайваню та прикордонної безпеки. Ці переговори ще не привели до угоди", — сказано в матеріалі.

Видання пише, що в обговоренні в Білому домі візьмуть участь:

лідер більшості в Сенаті Чак Шумер;

лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл;

спікер у Палаті представників Майк Джонсон;

лідер меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс.

Як розповіли журналістам джерела, на заході також можуть бути присутні керівники ключових комітетів, зокрема ті, що очолюють комітети з асигнувань.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Байден не бажає рішучої поразки Росії у війні. Британський журналіст Домінік Лоусон відзначає невпевненість, яку виявляють західні лідери щодо подальшої військової підтримки України. На цьому тлі виділяється більш впевнена позиція Ріші Сунака.