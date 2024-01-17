Байден срочно созвал лидеров Конгресса в Белый дом для обсуждения помощи Украине, — СМИ
По словам журналистов, в обсуждении в Белом доме примут участие спикер в Палате представителей Майк Джонсон, лидер большинства в Сенате Чак Шумер и прочие политики.
Президент США Джо Байден созвал лидеров Конгресса в Белый дом. Встреча должна пройти в среду 17 января. Об этом пишет издание Politico.
По словам журналистов, политики будут говорить о расходах на национальную безопасность для оказания помощи Украине и другим партнерам.
"Переговорщики в Сенате потратили месяцы на обсуждение потенциального двухпартийного соглашения о добавлении новых ограничений пограничной и иммиграционной политики к дополнительному запросу Байдена о выделении 100 миллиардов долларов для Украины, Израиля, Тайваня и пограничной безопасности. Эти переговоры еще не привели к соглашению", — сказано в материале.
Издание пишет, что в обсуждении в Белом доме примут участие:
- лидер большинства в Сенате Чак Шумер;
- лидер меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл;
- спикер в Палате представителей Майк Джонсон;
- лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис.
Как рассказали журналистам источники, на мероприятии также могут присутствовать руководители ключевых комитетов, в том числе возглавляющие комитеты по ассигнованиям.
Ранее СМИ сообщали, что Байден не желает решительного поражения России в войне. Британский журналист Доминик Лоусон отмечает неуверенность, проявляемую западными лидерами относительно дальнейшей военной поддержки Украины. На этом фоне выделяется более уверенная позиция Риши Сунака.