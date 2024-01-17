Байден срочно созвал лидеров Конгресса в Белый дом для обсуждения помощи Украине, — СМИ

По словам журналистов, в обсуждении в Белом доме примут участие спикер в Палате представителей Майк Джонсон, лидер большинства в Сенате Чак Шумер и прочие политики.

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Президент США Джо Байден созвал лидеров Конгресса в Белый дом. Встреча должна пройти в среду 17 января. Об этом пишет издание Politico.

По словам журналистов, политики будут говорить о расходах на национальную безопасность для оказания помощи Украине и другим партнерам.

"Переговорщики в Сенате потратили месяцы на обсуждение потенциального двухпартийного соглашения о добавлении новых ограничений пограничной и иммиграционной политики к дополнительному запросу Байдена о выделении 100 миллиардов долларов для Украины, Израиля, Тайваня и пограничной безопасности. Эти переговоры еще не привели к соглашению", — сказано в материале.

Издание пишет, что в обсуждении в Белом доме примут участие:

лидер большинства в Сенате Чак Шумер;

лидер меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл;

спикер в Палате представителей Майк Джонсон;

лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис.

Как рассказали журналистам источники, на мероприятии также могут присутствовать руководители ключевых комитетов, в том числе возглавляющие комитеты по ассигнованиям.

Ранее СМИ сообщали, что Байден не желает решительного поражения России в войне. Британский журналист Доминик Лоусон отмечает неуверенность, проявляемую западными лидерами относительно дальнейшей военной поддержки Украины. На этом фоне выделяется более уверенная позиция Риши Сунака.