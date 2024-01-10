Конгресс США проголосует за пакет поддержки Украины: эксперт рассказал, когда этого ждать

Пока что республиканцы давят на Байдена, пытаясь показать его слабость и получить для себя преференции. Демократам придется пойти на уступки и пакет помощи проголосуют, отмечает эксперт-международник Максим Несвитайлов.

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Республиканцы почувствовали "запах крови" словно акулы, поэтому пытаются выжать все возможные преференции за голосование по военному пакету помощи Украине. И хотя по итогам пакет помощи будет принят Конгрессом США, но демократы продемонстрируют свою слабость, ведь им придется пойти на значительные уступки, а надавить в ответ на республиканцев они не имеют возможности. Об этом в интервью Фокусу рассказал политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов.

По его мнению, президент США Джо Байден демонстрирует свою слабость, ведь он до сих пор не может договориться о репутационном для него пакете помощи Украине, Израилю и Тайваню. Это ключевые направления геополитического влияния США на данный промежуток времени.

"Республиканцы затягивают процесс голосования настолько, насколько могут, — отмечает политолог, — Однако максимум в первой половине февраля это решение будет проголосовано, хотя я надеюсь, что его примут еще раньше".

В качестве хорошего кандидата на президентский пост, голосование по которому пройдут в США осенью 2024 года, эксперт считает кандидата от республиканцев Ники Хейли, которая значительно улучшила свои показатели доверия среди американцев с 6% до 29%. Она имеет четкую и последовательную проукраинскую позицию, свежие идеи и находится на подъеме своей политической карьеры.

Даже если Трампу позволят участвовать в "праймариз" (предвыборной гонке, чтобы стать именно кандидатом на выборах от партии), то она имеет все шансы подвинуть коллегу по партии, говорит эксперт-международник. Среди электората много людей, которые не хотят голосовать за Байдена, но и среди республиканцев не видели до появления Ники Хейли достойного кандидата, потому что резкие заявления и эксцентричность Дональда Трампа им не нравится.

Что касается предстоящей поездки в Давос Владимира Зеленского, то, по мнению Максима Несвитайлова, ожидать каких-то больших результатов от посещения этого Всемирного экономического форума не стоит. Конечно, надо пользоваться лишним шансом, чтобы "подсветить" нужность помощи Украине и в том числе пообщаться с представителями крупного бизнеса по инвестициям в Украину.

Полный разговор с Максимом Несвитайловым вскоре выйдет на Youtube-канале Фокуса.

Ранее сообщалось, что Трамп заявил об отказе США помогать Европе, если на нее нападут. По его словам, НАТО "мертво", а ЕС должен Вашингтону 400 миллиардов долларов из-за немцев, которые не заплатили за свою оборону.