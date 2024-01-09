Хочет лично выступить на форуме в Давосе: Зеленский может посетить Швейцарию, — СМИ

По словам журналистов, визит Зеленского может продлиться около двух дней. Правда, окончательное решение еще не принято, ведь все будет зависеть от ситуации на фронте.

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Президент Украины Владимир Зеленский может отправиться в Швейцарию, чтобы выступить на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом пишет издание Tages-Anzeiger.

Сообщается, что глава государства сперва планирует посетить столице Швейцарии – Берн. Визит Зеленского может продлиться около двух дней.

По словам журналистов, президент хочет лично выступить на форуме в Давосе, который начнется 15 января, а закончиться должен 19 января.

В материале говорится, что несколько неназванных человек из федеральной администрации Швейцарии заявили, что планируемый визит президента Украины, скорее всего, останется неподтвержденным до последнего момента. Так, все будет зависеть от ситуации на фронте. Предполагается, что окончательное решение о визите Зеленского так и не приняли.

Что такое Всемирный экономический форум в Давосе

Всемирный экономический форум — это неправительственная организация в Швейцарии. На ежегодные встречи в Давосе приглашаются ведущие руководители бизнеса, политические лидеры, видные мыслители и журналисты.

Напомним, что в декабре СМИ сообщали, что парламент Швейцарии разрешил правительству одобрять экспорт оружия в определенных случаях. По словам журналистов, экспортировала рекордное количество различной военной техники.

Также сообщалось, что Швейцария заморозила российские активы на 8,8 млрд долларов. По оценкам Швейцарской ассоциации банкиров, замороженные 1 декабря активы россиян составляют лишь часть общего богатства, которым владеют граждане РФ в Швейцарии.