В прошлом году, как сообщили журналисты, Швейцария экспортировала рекордное количество различной военной техники.

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Правительство Швейцарии получило разрешение от парламента страны одобрять экспорт оружия в исключительных случаях. Подробности сообщило издание Swissinfo.

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Власти могут отступать от предыдущих норм и ограничений. Одобрение экспорта военных материалов уже не рассматривается столь строго. Обе палаты парламента согласились.

Правоцентристская коалиция решила одобрить поправку к соответствующему закону. "Социал-демократы" и "зеленые", как говорится в сообщении, придерживались другой позиции.

В этот закон намерены добавить новую статью. В ней предусмотрена возможность отклониться от предыдущих критериев лицензирования экспорта военной техники в другие государства в исключительных случаях. Защита интересов внешней политики или политики безопасности страны при этом будет сохранена. Защита интересов внешней политики или политики безопасности страны в документе зафиксирована.

К народной инициативе "Против экспорта оружия в страны гражданской войны" законодатели исключили статью 22b из контрпредложения правительства. Это и оказалось решающим фактором для отзыва этой петиции о референдуме.

В прошлом году, как сообщило издание, Швейцария экспортировала рекордное количество военной различной техники. Однако сейчас среди представителей власти продолжаются дискуссии и многочисленные дебаты о том, как экспорт оружия, особенно во время войны, способен соответствовать нейтралитету Швейцарии и гуманитарной традиции страны.

Напомним, 1 декабря Швейцария решила заморозить российские активы на 8,8 млрд долларов. По оценкам финансистов, замороженные средства россиян составляют лишь часть общего богатства, которым владеют граждане РФ в стране.