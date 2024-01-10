"Выйдем из НАТО": Трамп заявил, что США не будут помогать Европе, если на нее нападут

Трамп заявил, что Североатлантический альянс "мертв", а ЕС должен Вашингтону 400 миллиардов долларов из-за немцев, которые не заплатили за свою оборону.

Related video

Экс-президент США Дональд Трамп, который готовится к участию в президентской гонке, заявил, что никогда не поможет Европе, если на нее нападут. Об этом пишет РоІітісо.

По словам французского еврокомиссара Тьерри Бретона, об этом Трамп заявил на заседании Всемирного экономического форума в Давосе.

Важно

"Пропадал без вести": Трамп и его люди призвали уволить главу Пентагона Остина

"Вы должны понимать, что если Европа подвергнется нападению, мы никогда не придем, чтобы помочь вам и поддержать вас. Кстати, НАТО мертво, и мы уйдем, мы выйдем из НАТО", — сказал Трамп президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен в 2020 году.

Также он добавил, что ЕС должны ему потраченные на оборону деньги.

"И, кстати, вы должны мне 400 миллиардов долларов, потому что вы, немцы, не заплатили того, что вам пришлось заплатить за оборону", — сказал Трамп.

Как комиссар, ответственный за промышленную политику и оборонную повестку дня ЕС, Бретон настаивал на том, чтобы ЕС усилил свои собственные возможности самообороны на фоне войны России в Украине.

"Это был большой тревожный звонок, и он может вернуться. Поэтому сейчас, как никогда, мы знаем, что, конечно, мы сами по себе. Мы являемся членом НАТО, почти все мы, конечно, у нас есть союзники, но у нас нет других вариантов, кроме как резко увеличить эту опору в чтобы быть готовым ко всему, что случится", — сказал Бретон о Трампе.

Напомним, что политолог Петр Олещук 8 января заявил, что Трамп может развалить НАТО, а восточные европейские страны понимают, что самостоятельно не смогут справиться с агрессией РФ.

6 января сообщалось, что Верховный суд США рассмотрит вопрос о возможной дисквалификации экс-президента Дональда Трампа от участия во внутрипартийных выборах Республиканской партии.