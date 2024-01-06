Трампа хотят снять с выборов: Верховный суд США решит, можно ли ему участвовать

По данным агентства AP, в Штатах впервые с 1868 года рассмотрят значение и применение 14-й поправки в Конституцию, которая запрещает участвовать в восстаниях и мятежах.

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Верховный суд Соединенных Штатов рассмотрит вопрос о возможной дисквалификации бывшего президента Дональда Трампа от участия во внутрипартийных выборах (праймериз) Республиканской партии в связи с 14-й поправкой к Конституции, запрещающей участие в "восстании или мятеже". Об этом сообщает агентство Associated Press.

Суть дела кроется в апелляции Трампа на решение Верховного суда штата Колорадо, который на основании этой поправки запретил участие бывшему президенту во внутрипартийных выборах штата из-за событий 6 января 2021 года, связанных со штурмом Капитолия сторонниками Трампа.

"Подчеркивая срочность дела, аргументы будут представлены 8 февраля, во время зимних каникул, которые обычно для судей длятся почти месяц. Сжатые сроки могут позволить суду вынести решение до "Супервторника" 5 марта, когда за один день будет разыграно самое большое количество делегатов, в том числе в Колорадо", — говорится в сообщении AP.

Данное решение Верховного суда США представляет собой первый такой случай рассмотрения значения и применения 14-й поправки с момента ее принятия почти сразу после Гражданской войны в 1868 году. Она запрещает занимать государственные должности лицам, участвовавшим в восстании или мятеже.

В прошлом месяце Верховный суд Колорадо с перевесом в 4-3 голоса постановил, что Трамп не должен быть включен в бюллетень для голосования на республиканских праймериз. Это решение стало первым случаем, когда 14-я поправка была использована для того, чтобы не допустить претендента на пост президента к голосованию. Аналогичное решение также приняли в штат Мэн.

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