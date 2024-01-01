Выборы в США, нападение Китая и переговоры с РФ: в FT спрогнозировали, чего ждать от 2024 года

Журналисты сомневаются, что Дональд Трамп имеет шансы на победу. Однако в СМИ предупредили, что в случае его президентства Украина может столкнуться с "большим вызовом" в вопросе помощи партнеров.

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В издании Financial Times спрогнозировали, каких сюрпризов ждать от 2024 года. Об этом известно из материала, опубликованного 30 декабря.

Война в Украине

Журналисты убеждены, что финансирование Украины со стороны США и ЕС не прекратится. В СМИ отметили, что администрация Джо Байдена "полна решимости" и может пойти на компромисс в вопросе безопасности границы, чтобы иметь возможность поддерживать поставки.

"Больший вызов возникнет, если Дональд Трамп вернется на пост президента", — указано в материале.

В Евросоюзе же будут вынуждены найти способ обойти вето Венгрии, чтобы выделить в 2024 году 50 миллиардов евро на помощь.

Кроме того, по прогнозу FT, Украина будет бороться "с военным прорывом". Из-за этого возрастет давление относительно начала переговоров с РФ.

Выборы в США

В издании убеждены, что Дональд Трамп не станет снова президентом США. В статье говорится, что его кампания против Байдена станет "худшими президентскими выборами" в истории страны.

"Несмотря на то, что Байден заметно стареет, он пройдет. Скорее потому, что узкое большинство отвергнет Трампа, чем поддержит Байдена на второй срок", — объяснили журналисты.

Война в Израиле

По прогнозу FT, война между Израилем и боевиками ХАМАС не повлечет полномасштабный региональный конфликт. Он — не в интересах США и Ирана сейчас.

"Ни Вашингтон, ни Тегеран не хотят более широкого регионального конфликта, даже если боевые действия между Хезболлой и Израилем усилятся, но ситуация вызывает тревогу", — указано в материале.

Конфликт из-за Тайваня

Нападения Китая на Тайвань также не предвидят. В СМИ объяснили, что в Пекине надеются "присоединить" территорию без огня.

"Руководство Китая под руководством президента Си Цзиньпина все еще верит, что у него есть шанс заставить Тайвань объединиться без борьбы — путем усиления военного запугивания, политического проникновения, экономических соблазнов и международной изоляции", — подчеркнули журналисты.

Напомним, в МИД Германии ожидают, что пакет помощи Украине на 50 миллиардов евро примут независимо от позиции Венгрии.

Президент США Джо Байден опубликовал список достижений страны за 2023 год. Он не забыл и о поддержке Украины.