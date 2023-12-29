Трампу запретили баллотироваться в президенты еще в одном штате США

По словам госсекретаря штата Мэн, экс-президента США подозревают в подстрекательстве к действиям его сторонников, которые привели к штурму Капитолия в январе 2021 года.

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Экс-президенту США Дональду Трампу запрещено баллотироваться в президенты во время первичных выборов — праймериз Республиканской партии на территории штата Мэн. Об этом сообщила госсекретарь штата Мэн Шенна Беллоуз, пишет Reuters.

Беллоуз со ссылкой на 14 поправку к Конституции США о запрете баллотироваться участникам мятежа сообщила об исключении Трампа из праймериз.

45-го президента США обвиняют в подстрекательстве к действиям его сторонников, которые привели к штурму Капитолия в январе 2021 года.

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"Трамп знал о вероятности насилия и по крайней мере сначала поддерживал его применение, поскольку не только поощрял его провокационной риторикой, но и не принял никаких своевременных мер, чтобы остановить его", — говорит Шенна Беллоуз.

По ее словам, Трамп периодически призывал сторонников вести себя мирно и повиноваться правоохранительным органам, не оправдывает его.

Это решение может быть обжаловано в суде штата, а затем в Верховном суде, и в штабе Трампа уже подтвердили о готовности сделать это.

В то же время, как пишет CNN, представитель кампании Трампа Стивен Чанг обвинил Беллоуз в том, что она "решила вмешаться" в президентские выборы 2024 года.

Напомним, если следующим президентом Соединенных Штатов Америки будет Дональд Трамп, то политика в отношении Украины изменится. Об этом ранее сообщал глава государства Владимир Зеленский.

Также Фокус писал что, экс-президент США Дональд Трамп способен повлиять на республиканских конгрессменов с целью заблокировать выделение нового пакета помощи Украине.