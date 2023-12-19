В случае победы Трампа на выборах, политика в отношении Украины изменится, — Зеленский (видео)

Президент Украины подчеркнул, что всем стоит "трезво смотреть" на то, что любой лидер имеет влияние на свое общество, особенно после того, как его недавно избрали.

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Если следующим президентом Соединенных Штатов Америки будет Дональд Трамп, то политика в отношении Украины точно изменится. Об этом сообщил Владимир Зеленский во время итоговой пресс-конференции с журналистами во вторник, 19 декабря.

По словам украинского лидера, политика Трампа, если он станет президентом США, будет другой, ведь "он другой человек".

"Не нам выбирать, а их народу, себе президента. Я не уверен, что политика страны изменится в отношении Украины, политика США", — говорит Зеленский.

Президент подчеркнул, что украинцам стоит "трезво смотреть" на то, что любой лидер имеет влияние на свое общество, особенно после того, как его недавно избрали.

"Если политика следующего президента, кем бы он ни был, будет другой в отношении Украины, более холодной или более внутренней, более экономной, то я думаю, что эти сигналы повлияют очень сильно на ход войны в Украине. Потому что, если одна мощная деталь выпадает, то механизм начинает сыпаться", — добавил Зеленский.

Кроме того, глава государства уточнил, что такая ситуация будет иметь не положительное влияние на помощь из Европы.

"И поэтому, если мы дадим возможность, выпасть из платформы помощи лидерам этой помощи, Соединенным Штатам Америки, это точно будет иметь влияние и точно не положительное на помощь из Европы", — заявил Зеленский.

Напомним, 9 декабря Дональд Трамп процитировал президента РФ Владимира Путина и назвал нынешнего главу Белого дома Джо Байдена "угрозой демократии". Он также назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "очень уважаемым", а главу КНДР Ким Чен Ына — "очень любезным".

СМИ также сообщили 15 декабря, что в конце президентского срока Дональда Трампа из помещений Белого дома исчезла папка, в которой содержалась секретная информация, касающаяся России. В этой папке были необработанные разведданные, собранные США и их союзниками по НАТО.