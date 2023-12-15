Из Белого дома в последние дни президентства Трампа исчезла сверхсекретная папка о России, — СМИ

Информация была настолько секретной, что конгрессмены и их помощники могли ознакомиться с данными только в штаб-квартире Центрального разведывательного управления в Лэнгли.

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В конце президентского срока Дональда Трампа из помещений Белого дома исчезла папка, в которой содержалась секретная информация, касающаяся России. Журналисты CNN сообщили подробности со ссылкой на источники.

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В этой папке были необработанные разведданные, собранные США и их союзниками по НАТО. Они касались российских агентов. Вместе с папкой исчезла и информация о вмешательстве Кремля в выборы американского президента в 2016 году, а также материалы относительно источников этих данных.

Сообщается, что информация была настолько секретной, что конгрессмены и их помощники могли ознакомиться с данными только в штаб-квартире Центрального разведывательного управления в Лэнгли (штат Вирджиния). Записи, которые они отмечали при изучении соответствующей документации, нельзя было с собой забирать. Секретные документы постоянно хранилась в Лэнгли, в сейфе.

За день до исчезновения папки Дональд Трамп должен был покинуть Белый дом. Он приказал привезти ее, чтобы рассекретить определенные документы, связанные с расследованием вмешательства России в выборы. Под наблюдением Марка Медоуза, тогдашнего руководителя аппарата Белого дома, папку тщательно изучили помощниками республиканцев, которым предоставили допуск к конфиденциальной информации. Впоследствии было создано несколько отредактированных копий для распространения среди республиканцев Конгресса и представителей медиа, симпатизирующих Республиканской партии. Для дополнительного согласования копии изъяли, а затем они оказались в Национальном архиве.

Рассекреченные данные, несмотря на приказ Трампа, Министерство юстиции решило не публиковать. Разведка США, как информирует телеканал, очень обеспокоена этой ситуацией. Разведчики выразили опасения, что мог быть раскрыт ряд секретов США и их союзников по НАТО. Об исчезновении паки вообще бы не знали, если бы представители разведки, как указано в сообщении, не обратились в прошлом году к руководителям сенатского комитета.

Марк Медоуз, по одной из версий, мог хранить папку. Ее не нашли и во время обысков в резиденции Трампа "Мар-а-Лаго", которая расположена в Палм-Бич (Майами), где обнаружили ряд других секретных документов.

Тайные документы и обыски у Трампа

В резиденции Трампа ФБР осенью 2022 года, как говорится в сообщении Washington Post, нашли секретные документы об Иране и Китае. По информации журналистов, один из найденных материалов рассказывает о ядерной программе Тегерана. В других документах описывается "очень секретная" разведывательная работа, направленная на Китай.

Напомним, 6 декабря Трамп пообещал не быть диктатором в случае победы на выборах, "но не в первый день". По его словам, после того, как он снова займет президентский пост, он закроет южную границу с Мексикой и расширит бурение нефтяных скважин.