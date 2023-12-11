Трамп мешает Украине. Как выделение помощи натолкнулось на мексиканскую стену

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ОРУЖЕЙНЫЙ МЕМОРАНДУМ И "ЗРАДА" В КОНГРЕССЕ

Две новости противоположного направления одновременно гуляют в информпространстве. Первая — победная: Украина что-то там подписала с США о совместном производстве оружия, какого-то Франкенштейна вспоминают. Вторая — зрадофильская: Конгресс США таки провалил голосование по предоставлению помощи Украине, а все деньги пойдут на Большую Американскую Стену на границе с Мексикой.

Обе новости — не фейки, но не несут содержательной нагрузки. Объясняю.

По обмену совместного производства оружия и обмена техническими данными США и Украина подписали лишь меморандум (меня от этого слова уже тошнит). Как известно, меморандум — это ни о чем. А конкретные соглашения с американскими производителями оружия с объемами и сроками только разрабатываются.

Часть из них будет подписана, в частности, об использовании американских ракет в системах ПВО советского производства — это и есть программа FrankenSAM. Она очень актуальна, и может быть реализована в середине 2024 года. Все остальное, в частности, производство снарядов НАТОвских калибров и бронетехника — не ранее 2025 года. До которого еще надо довоеваться.

То есть имеем очередной громкий анонс вместо тихой профессиональной работы с результатом на фронте. Как сложилось с морскими беспилотниками, например.

Теперь о поддержке Украины со стороны США. Совет Представителей Конгресса (где большинство республиканцев) по этому вопросу вообще не голосовал. Состоялось лишь рейтинговое голосование в Сенате — верхней палате Конгресса — по внесению вопроса помощи в зал. И голосов не хватило.

Подчеркну, что речь не исключительно об Украине, а также о Тайване и Израиле. В отношении которых вряд ли существует "усталость", о которой упоминают в отношении Украины.

Расклад таков: республиканцы готовы голосовать за выделение средств (может, в немного уменьшенном объеме), но только при условии выделения немалых денег на обустройство границы с Мексикой. Потому что этого хотят избиратели южных штатов, где проживает много сторонников Дональда Трампа.

Так должна выглядеть знаменитая стена Трампа Фото: REUTERS

Именно поэтому Белый Дом не спешит соглашаться на требования (фактически, шантаж, чего раньше не было) республиканцев, потому что это по факту работа на оппонента. Которая уменьшает шансы Джозефа Байдена на переизбрание, которые и так не очень явны.

Но Байден уже заявил, что готов идти на определенные уступки республиканцам. То есть он считает, что поддержка демократии в мире важнее его второй каденции (учитесь, украинские политики!).

Поэтому решение по поддержке от США еще впереди. Но затягивается, и это неприятный факт.

Чисто европейское финансирование — в пять раз меньше. Его хватит для финансирования ВСУ, а вот на пенсии и иные социальные выплаты — нет. Соответственно, усилится кризис неплатежей за коммуналку, потом начнутся сложности с торговлей. Дальше сами понимаете.

Так что без помощи от США не обойтись. Но есть и нюансы, которые говорят об уникальной украинской стабильности: даже если финансирование уменьшится, властные коррупционеры не пострадают. Потому что они сейчас активно переориентируются на откаты от строительства оборонительных сооружений вместо ремонта дорог и перекладывания брусчатки.

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