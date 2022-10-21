В резиденции Трампа ФБР нашли секретные документы об Иране и Китае, — Washington Post

По информации журналистов, один из найденных материалов рассказывает о ядерной программе Ирана. В других документах описывается "очень секретная" разведывательная работа, направленная на Китай.

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Во время обысков в частной резиденции Мар-а-Лаго бывшего президента США Дональда Трампа Федеральное бюро расследований нашло секретные документы об Иране и Китае. Об этом сообщает американское издание The Washington Post со ссылкой на источники.

Такая информация может раскрыть методы сбора разведданных, которые США хотят скрыть от мира.

О чем документы?

Один из документов, найденных ФБР, описывает ядерную программу Ирана. В других документах описывается "очень секретная" разведывательная работа, направленная на Китай.

Эксперты считают, что раскрытие этих документов создает множество рисков. Люди, которые помогают спецслужбам США, могут оказаться под угрозой, а методы сбора могут быть скомпрометированы. Кроме того, другие страны или противники Вашингтона могут отомстить за тайные действия против них.

Журналисты отмечают, что найденные документы об Иране и Китае являются одними из самых секретных, которые ФБР обнаружило в ходе расследования против Трампа и его помощников на предмет возможного неправильного обращения с секретной информацией, воспрепятствования и уничтожения правительственных записей.

Что говорит Дональд Трамп?

Бывший президент отрицал наличие документов в Мар-а-Лаго, утверждая в недавнем телевизионном интервью, что он рассекретил любые имеющиеся у него документы, и что президент может рассекретить информацию "даже думая об этом."

Дело против Трампа

Согласно судебным документам, некоторые из наиболее секретных материалов были обнаружены в ходе санкционированного судом обыска ФБР в доме Трампа 8 августа. В ходе него агенты изъяли около 13 000 документов, 103 из которых засекречены, а 18 — под грифом "совершенно секретно".

12 августа СМИ писали, что ФБР искали в резиденции Трампа секретные документы, связанные с ядерным оружием. Тогда сообщалось, что в имениях бывшего президента США могла храниться сверхсекретная информация, которая несет угрозу для нацбезопасности.

Также журналисты рассказали, что в ходе обыска в доме Дональда Трампа обнаружили 11 комплектов секретных документов. Некоторые из найденных бумаг должны были содержаться лишь в охраняемых государственных учреждениях. Среди прочего в резиденции американского политика обнаружили досье на президента Франции.