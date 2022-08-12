ФБР искало в резиденции Трампа секретные документы, связанные с ядерным оружием, – The WP

В имении Трампа, по данным журналистов, могла храниться сверхсекретная информация, которая несет угрозу для нацбезопасности США.

Детективы ФБР проводили обыски в резиденции экс-президента США Дональда Трампа, пытаясь обнаружить докуметы, связанные с ядерной программой. Об этом пишет издание The Washington Post, ссылаясь на осведомленные источники.

В материале сказано, что необычные следственные действия в резиденции, расположенной во Флориде, подчеркивают "глубокую озабоченность правительственных чиновников по поводу секретной информации" об ядерном вооружении, которая может попасть в чужие руки.

Инсайдеры в беседе с The WP не озвучили деталей, какие именно сведения детективы ФБР хотели найти у экс-президента США Дональда Трампа. Более того, собеседники не уточнили, идет ли речь о ядерном вооружении, которое принадлежит Соединенным Штатам или другому государству.

"Материалы о ядерном оружии являются особенно конфиденциальными и обычно доступны ограниченному кругу государственных служащих. Обнародование подробностей об американском оружии могло бы предоставить разведывательную дорожную карту противникам, стремящимся разработать способы противодействия этим системам. Другие страны могут рассматривать раскрытие своих ядерных секретов как угрозу", — говорится в материале издания.

Экс-сотрудник Минюста США в общении с журналистами предположил, что в резиденции Дональда Трампа могут храниться сверхсекретные документы, из-за чего действующая власть попытается как можно быстрее вернуть сведения, которые несут угрозу для нацбезопасности государства.

The WP отмечает, что в момент брифинга генерального прокурора Меррика Гарланда, в штаб ФБР в штате Огайо пытался проникнуть вооруженный мужчина Рики Шиффер. Переговоры с нападавшим провалились, из-за чего правоохранителям пришлось застрелить злоумышленника. После инцидента следователи изучают возможную связь между стрелком и экстремистскими группировками, которые участвовали в нападении на Капитолий в январе 2021 года.

По данным журналистов, пользователь с фамилией Шиффер в соцсети TruthSocial, созданной Дональдом Трампом, разместил сообщение с призывом оказывать вооруженное сопротивление силовикам и властям.

"Люди, это конец. Уходите завтра с работы, как только откроется оружейный магазин/армейский/флотский магазин/ломбард, купите все необходимое, чтобы быть готовыми к бою. Мы не должны терпеть это. Они 2 года приучали нас к тому, чтобы мы смирились с тиранией и думали, что ничего не можем сделать. На этот раз мы должны ответить силой", — говорилось в сообщении, опубликованном после брифинга генпрокурора Гарланда, в ходе которого чиновник рассказывал об обысках в резиденции Дональда Трампа.

Напомним, 8 августа в американских СМИ появилась информация о том, что детективы ФБР провели обыски в резиденции экс-президента Дональда Трампа. По данным журналистов, правоохранители в ходе процессуальных действий хотели найти документы с грифом "секретно".

Также сообщалось, что детективы ФБР провели отдельный обыск в гардеробе супруги экс-президента США Мелании Трамп.