У Трампа прошел обыск: что известно о претензиях к экс-президенту США

В резиденции бывшего главы государства агенты ФБР искали секретные документы. Дональд Трамп заявляет. что его пытаются дискредитировать, чтобы лишить возможности пойти на выборы в 2024 году.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ФБР провело обыск в его доме в Палм-Бич, штат Флорида, и взломало сейф.

New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования, сообщает, что во время обыска искали материалы, которые Трамп привез в свою резиденцию Мар-а-Лаго, когда покидал Белый дом.

Почему возникла необходимость в обыске у Трампа?

Ранее экс-президент США в течение многих месяцев игнорировал требование Национального архива вернуть 15 коробок с материалами. с которыми он работал, будучи главой государства. Дональд Трамп выполнил это требование лишь после того, как ему пригрозили принять меры. В итоге выяснилось, что в переданным экс-президентом коробках находились в том числе и секретные документы.

[ + – ] В резиденцию Дональда Трампа Мар-а-Лаго сотрудники спецслужб приехали поздним вечером 8 августа

При этом издание подчеркивает, что обыск вовсе не означает, что Дональд Трамп совершил преступление. Однако ему припомнили, что во время предвыборной кампании 2016 года он критиковал свою конкурентку Хиллари Клинтон за то, что она, находясь на должности госсекретаря, использовала частную электронную почту для пересылки сообщений, связанных с деятельностью правительства. В то время сам Трамп, став президентом, был известен тем, что рвал официальные документы, которые по протоколу должны были сдаваться в архив. Один человек, знакомый с его привычками, рассказал журналистам, что среди них были и секретные материалы, клочки которых Трамп выбрасывал в спальне и других местах.

По данным Guardian, причиной обыска у Трампа могло стать нарушение экс-президентом закона: Трамп незаконно хранил официальные документы Белого дома в его резиденции во Флориде. Бывшие высокопоставленные чиновники ФБР объяснили, что само присутствие государственных документов в частном имении является потенциальным преступлением.

"Хотя недавнее внимание к материалам Белого дома в Мар-а-Лаго было сосредоточено на том, были ли они засекречены, ФБР, вероятно, смогло бы получить ордер на обыск, даже если бы они были должным образом рассекречены", — подчеркивает издание.

Дело в том, что федеральный закон требует, чтобы даже рассекреченные документы хранились в Национальном архиве. Если вина Трампа будет доказана, ему может грозить уголовное преследование.

Как Трамп расценил визит к нему ФБР?

Дональд Трамп утверждает, что главная цель обыска — помешать ему баллотироваться на пост президента в 2024 году.

"После работы и сотрудничества с соответствующими государственными органами этот рейд на мой дом не был ни необходимым, ни уместным, — написал он в своей соцсети Truth Social. — Такое происходит только в странах третьего мира. Они даже взломали мой сейф!"

New York Times отмечает, что обыск прошел в то время, когда Министерство юстиции активизировало допросы бывших помощников Трампа, которые были свидетелями обсуждений в Белом доме, как нужно добиться отмены его поражения на выборах. Комитет палаты представителей, который расследует нападение на Капитолий 6 января 2021 года, также продолжает свою работу, на этой неделе он продолжит опрашивать свидетелей.

Напомним, бывшая помощница главы администрации Белого дома Кэссиди Хатчинсон в июне заявила о том, что экс-президент США Дональд Трамп намеревался лично принять участие в штурме Капитолия.

В начале августа суд округа Колумбия в США приговорил 49-летнего участника событий 6 января 2021 года Гая Реффитта к семи годам и трем месяцам тюрьмы. Это самый большой срок в деле о штурме Капитолия сторонниками Дональда Трампа на данный момент. Уроженца Техаса обвинили в том, что во время штурма он пронес на территорию, прилегающую к Капитолию, огнестрельное оружие, а также призывал протестующих прорваться через полицейских и проникнуть в здание. Обвинение считает его лидером "мятежников".

6 января 2021 года в результате массовых беспорядков в Вашингтоне погибло 5 человек, до 60 полицейских получили ранения.